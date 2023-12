Des suspects de vol de guichet automatique appréhendés, l'un d'entre eux est toujours en liberté

By

L'unité des vols du département de police du comté de Gwinnett a fait des progrès significatifs dans son enquête sur une série de vols de guichets automatiques, après avoir identifié et appréhendé un suspect. Cependant, ils recherchent toujours activement le deuxième suspect impliqué. On estime que ces vols, qui ont eu lieu dans divers distributeurs automatiques de billets de plusieurs comtés, ont entraîné le vol de centaines de milliers de dollars.

L'enquête a été ouverte le 9 septembre lorsque des agents du quartier ouest ont répondu à un vol dans une banque sur Jimmy Carter Boulevard à Norcross, une ville non constituée en société. La victime, un technicien de guichet automatique, a été retenue par deux individus alors qu'elle effectuait des réparations sur la machine. Des incidents similaires se sont produits les 13 et 22 septembre, incitant les détectives à relier les points et à soupçonner qu'un seul groupe était responsable de tous les crimes.

Les forces de l'ordre ont utilisé les caméras Flock et les données des réseaux sociaux pour rassembler des preuves contre les suspects. En conséquence, Danzil Earl, 30 ans, d'Atlanta, a été appréhendé le 27 novembre et fait désormais face à un chef d'accusation de vol qualifié après avoir été incarcéré dans la prison du comté de Gwinnett. Cependant, Ronnie Lewis, 31 ans, originaire du Texas, est toujours en liberté avec un mandat d'arrêt actif pour vol.

Le service de police du comté de Gwinnett sollicite l'aide du public pour localiser Ronnie Lewis. Toute personne ayant des informations sur l'affaire ou sachant où se trouve Lewis est encouragée à contacter les détectives du GCPD au 770.513.5300. Des conseils anonymes peuvent également être fournis à Crime Stoppers au 404.577.TIPS (8477) ou via le site Web www.stopcrimeATL.com. Notamment, les pronostiqueurs de Crime Stoppers peuvent être éligibles à une récompense en espèces si leurs informations conduisent à une arrestation et à une mise en accusation dans cette affaire. Les autorités soulignent l'importance de la coopération communautaire pour traduire en justice le dernier suspect alors que l'enquête se poursuit.