Huawei dévoile le Mate 60 Pro+ et le Mate X5 pliables, confirmant potentiellement la capacité 5G et le processeur Kirin 9000S

By

Après le lancement surprise des prétendus smartphones Mate 5 et Mate 60 Pro compatibles 60G, Huawei a dévoilé deux autres appareils : le Mate 60 Pro+ et le Mate X5 pliable. La société a gardé le secret sur la technologie radio utilisée dans ces appareils, mais des sources affirment qu'il s'agit bien d'appareils 5G. Un test de vitesse réalisé par le blogueur chinois Vincent Zhong sur le nouveau pliable montre une vitesse de téléchargement supérieure à 1 Gbit/s.

Ces nouveaux smartphones sont très probablement alimentés par le processeur HiSilicon Kirin 9000S de Huawei. Des inquiétudes ont été soulevées concernant le nœud de processus 7 nm de cette puce, car il pourrait avoir violé les sanctions américaines en accédant à une technologie étrangère de fabrication de puces. Un démontage du Kirin 9000S réalisé par TechInsights a confirmé l'utilisation du procédé 7 nm du SMIC, ce qui semblait impossible en raison de l'interdiction d'importer des équipements de fabrication clés de la société néerlandaise ASML.

Il est suggéré que SMIC aurait développé sa propre machine de lithographie haut de gamme, les restrictions américaines obligeant Huawei à se concentrer sur l'innovation. Les benchmarks indiquent que les performances du Kirin 9000S sont comparables à celles du Snapdragon 888 de Qualcomm, bien qu'il soit considéré comme ayant deux générations de retard. Le processeur comprend un gros cœur et trois cœurs intermédiaires basés sur la propre architecture de Huawei, ainsi que quatre petits cœurs basés sur l'efficacité Cortex-A510 d'Arm. Le Kirin 9000S est également le premier processeur mobile à prendre en charge le multi-threading.

Le Mate 60 Pro+ offre des services d'appels par satellite et des capacités de messagerie, tandis que le Mate X5 pliable a une conception d'écran externe et de caméra arrière légèrement différente de celle de son prédécesseur. Huawei n'a pas encore publié d'informations sur les prix de ces modèles, mais les précommandes commenceront bientôt. Si les quatre derniers smartphones de Huawei sont équipés du Kirin 9000S, cela pourrait signifier la confiance de l'entreprise dans le rendement de ses puces et potentiellement constituer un défi aux sanctions américaines.

Sources : Engadget, Vincent Zhong, Bloomberg, Bits & Chips