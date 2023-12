Débat sur la nouvelle puce Kirin de Huawei : percée technologique ou inventaire ancien ?

By

Une annonce récente de Huawei concernant l'utilisation de sa nouvelle puce Kirin de 5 nanomètres dans un ordinateur portable a déclenché un débat sur la question de savoir si l'entreprise a réalisé des progrès technologiques significatifs ou a simplement utilisé d'anciens stocks. Ce n’est pas la première fois qu’un tel débat surgit. Auparavant, lorsque Huawei avait dévoilé la puce Kirin 9000s pour son téléphone Mate60 Pro, les experts avaient découvert qu'elle avait été fabriquée par Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC) en utilisant un processus connu sous le nom de lithographie ultraviolette profonde.

Le nouveau portable Qingyun L540 est doté de la puce Kirin 9006C, dotée d'une unité centrale de traitement ARM octa-core. On ignore cependant si ce processeur a été fabriqué en Chine ou s'il s'agit d'une version modifiée de la puce Kirin 9000 fabriquée par la Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) il y a trois ans.

Le gouvernement américain a exprimé ses inquiétudes concernant les projets de fabrication de puces de Huawei et s'est engagé à renforcer les sanctions contre l'entreprise. La secrétaire au Commerce, Gina Raimondo, a déclaré que les États-Unis prendraient « les mesures les plus énergiques possibles » en réponse au lancement de la puce Kirin 9000s de Huawei. Le ministère du Commerce enquête activement sur la question.

En outre, les États-Unis examinent également trois nouvelles puces accélératrices d’intelligence artificielle développées par Nvidia Corp pour la Chine. La secrétaire adjointe au Commerce, Thea Kendler, a souligné les inquiétudes du gouvernement américain concernant les capacités technologiques de Huawei et a déclaré que les contrôles à l'exportation jouent un rôle essentiel en empêchant la Chine d'acquérir des technologies de pointe.

Certains experts affirment que les performances et les rendements de la puce Kirin 9000 ne répondent peut-être pas aux demandes du marché et qu'elle est inférieure aux versions précédentes. On pense que Huawei a déjà épuisé ses réserves de puces Kirin 9000, c'est pourquoi son dernier smartphone, Mate50, ne comportait pas cette puce.

Alors que les débats continuent de faire surface concernant les avancées technologiques de Huawei et l'utilisation des stocks, la société n'a pas encore fourni de commentaires sur les détails de fabrication de ses puces Kirin 9006C.