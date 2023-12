Le nouveau périphérique VR de HTC offre des capacités de suivi sans précédent

HTC a présenté le Vive Ultimate Tracker, un périphérique de réalité virtuelle (VR) révolutionnaire qui offre des capacités de suivi de l'intérieur vers l'extérieur. Au prix de 199 $, le Vive Ultimate Tracker permet aux utilisateurs de suivre des parties du corps et de les attacher à n'importe quel objet de leur choix. Cet appareil innovant élimine le besoin de stations de base externes, rationalisant ainsi l'expérience VR.

Conçu pour être compatible avec les casques HTC autonomes au lancement, HTC prévoit d'étendre la prise en charge de SteamVR à l'avenir. Avec un petit dongle USB sans fil au prix de 39 $, le Vive Ultimate Tracker se connecte de manière transparente à des casques comme le Vive XR Elite et le Vive Focus 3. Cette fonctionnalité révolutionnaire ouvre des possibilités pour les jeux, l'entraînement sportif, la capture de mouvements et l'utilisation industrielle.

Pour garantir précision et exactitude, chaque tracker de 94 grammes est équipé de caméras grand angle qui détectent les mouvements. Avec une autonomie allant jusqu'à sept heures, les trackers peuvent facilement être chargés via USB-C. Jusqu'à cinq Vive Ultimate Trackers peuvent être associés à un seul casque Vive XR Elite, HTC mettant l'accent sur une configuration à trois trackers pour des performances optimales.

Alors que HTC se concentre actuellement sur ses propres casques, la société travaille activement à l'intégration de la prise en charge de SteamVR. Cette future mise à jour permettra aux utilisateurs d'utiliser les trackers avec d'autres casques en branchant le dongle sans fil sur leur PC. De plus, HTC prévoit de prendre en charge les casques tout-en-un tiers dans un avenir proche.

Le Vive Ultimate Tracker est disponible en tant qu'accessoire autonome pour 199 $. Pour une durée limitée, HTC propose également un pack de trois au prix de 599 $, comprenant les trackers, un dongle sans fil, une clé de téléchargement Dance Dash et un jeu de sangles pour attacher les trackers à la taille et aux pieds. De plus, les propriétaires existants de Vive XR Elite peuvent bénéficier d’une réduction de 100 $ lors de l’achat du forfait. Avec sa technologie de pointe et ses applications polyvalentes, le Vive Ultimate Tracker est en passe de révolutionner l’expérience VR.

