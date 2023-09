Le HP Spectre x360 (14-ef0046na) 2023 : un ordinateur portable de rêve pour les créatifs

Le HP Spectre x360 (14-ef0046na) est le dernier modèle de la gamme Spectre x360 et il est conçu pour les créatifs. Au prix de 1,399 7 $, cet ordinateur portable est doté d'une puce Intel i13.5 et d'un écran OLED de XNUMX pouces à la fois dynamique et tactile. L'appareil peut être basculé en mode tablette, ce qui le rend idéal pour les artistes, les graphistes et tous ceux qui souhaitent un ordinateur portable polyvalent.

L'une des caractéristiques remarquables du Spectre x360 est son design élégant et élégant. Avec des bords parfaitement arrondis et des accents dorés élégants, cet ordinateur portable est à la fois une déclaration de mode et une machine de travail. Il est même livré avec un étui Attaché en similicuir, ajoutant à son attrait général. Le seul inconvénient est son poids ; Pesant plus de trois livres, il est plus lourd et peut être un peu encombrant à transporter.

L'affichage du Spectre x360 est extraordinaire, avec un écran OLED de 13.5 pouces offrant une résolution de 3,000 2,000 x 100 170. Les couleurs sont vives, vibrantes et lumineuses, et la netteté des pixels est remarquable. En termes de couverture des couleurs, il offre une couverture de gamme de XNUMX % et une couverture de volume de XNUMX %, ce qui en fait un excellent choix pour les professionnels de la création. Le clavier est également impressionnant, avec des touches chiclet noires sous-éclairées et offrant une sensation tactile satisfaisante. Le trackpad est spacieux et confortable à utiliser.

En termes de performances, le Spectre x360 ne déçoit pas. Il est équipé d'une puce Intel Core i7 1255U, de 16 Go de RAM et de 2 To de stockage SSD PCIe. Lors de nos tests, il a fonctionné admirablement dans les charges de travail monocœurs et multicœurs. L’autonomie de la batterie est également correcte, avec un peu moins de 9 heures lors de notre test vidéo en boucle. Cependant, la charge rapide pourrait être améliorée, puisqu’elle n’atteint qu’environ 30 % de charge en 30 minutes.

Le Spectre x360 offre quelques fonctionnalités notables, notamment le stylet inclus et le logiciel HP Concepts. Le stylet est léger et réactif, parfait pour prendre des notes et dessiner. Le logiciel HP Concepts est intuitif et facile à utiliser, avec une large gamme d'outils et d'options créatifs. En termes de connectivité, l'ordinateur portable dispose de Bluetooth 5.0, Wi-Fi 6E et Windows 11 Home. Cependant, il manque de ports HDMI, ce qui peut constituer un inconvénient pour certains utilisateurs.

Dans l'ensemble, le HP Spectre x360 (14-ef0046na) est un excellent choix pour les créatifs qui apprécient un écran éclatant, des performances puissantes et une polyvalence. Bien que son prix puisse être élevé, il se compare bien à d’autres ordinateurs portables haut de gamme tels que le Dell XPS et le MacBook. Si vous recherchez un ordinateur portable haut de gamme capable de gérer facilement vos projets créatifs, le Spectre x360 mérite d'être considéré.

Sources:

– Test du HP Spectre x360 (14-ef0046na) : https://www.techradar.com/reviews/hp-spectre-x360-14-ef0046na

– Crédit image : Futur