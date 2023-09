World of Warcraft : Les mises à jour fréquentes du contenu de Dragonflight changent la donne

By

La dernière extension de World of Warcraft, Dragonflight, a révolutionné le jeu grâce à ses mises à jour de contenu fréquentes et rapides. Contrairement à l'extension précédente, Shadowlands, qui comportait des mises à jour et des restrictions limitées pour les joueurs, Dragonflight permet aux joueurs de jouer au jeu comme ils le souhaitent et introduit régulièrement du nouveau contenu.

L'approche de Blizzard concernant Dragonflight a été influencée par les leçons tirées des commentaires des joueurs et des données internes. Le directeur du jeu, Ion Hazzikostas, et la productrice exécutive, Holly Longdale, ont déclaré que l'extension avait changé la façon dont World of Warcraft fonctionnait en tant que jeu en direct.

L’un des changements importants est la feuille de route du contenu 2023, qui promet de nouvelles mises à jour toutes les huit semaines. Blizzard a tenu cette promesse, avec la récente sortie du patch 10.1.7, introduisant de nouvelles quêtes d'histoire, des quêtes d'armure patrimoniale et un événement public. La cadence de contenu plus rapide a entraîné une rétention d'abonnés plus élevée par rapport aux extensions précédentes, selon le récent rapport sur les résultats d'Activision Blizzard.

Longdale a décrit les mises à jour fréquentes du contenu comme une « expérience » dans laquelle Blizzard avait confiance, et les résultats ont été stupéfiants. Il est prévu de poursuivre le calendrier de mise à jour de huit semaines à l'avenir, à mesure que l'équipe de WoW s'est élargie pour s'assurer qu'il y a toujours de nouvelles choses à découvrir.

Les mises à jour plus fréquentes permettent également une narration cohérente, avec la possibilité de raconter des histoires engageantes qui s'étendent sur plusieurs mises à jour. Il s’agit d’un changement important pour World of Warcraft, qui a parfois été aux prises avec de longues périodes de contenu limité. Le jeu a été réinventé, en essayant de nouvelles fonctionnalités comme le Trading Post, qui récompense les joueurs pour avoir joué au jeu.

Bien qu'il y ait eu une certaine controverse autour de l'ajout d'une devise spécifique, Trader's Tender, pour sélectionner des offres groupées, Blizzard y voit une expérience visant à répondre aux besoins des joueurs qui n'ont peut-être pas le temps de gagner la devise grâce à des activités en jeu.

Dans l'ensemble, l'extension Dragonflight de World of Warcraft a insufflé une nouvelle vie au jeu avec ses mises à jour fréquentes, sa narration cohérente et ses fonctionnalités axées sur le joueur. Le MMO semble être sur une nouvelle trajectoire, grâce aux leçons apprises et au dévouement de l'équipe de développement.

