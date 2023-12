Étranglements : un prix élevé à payer

Au cœur de Puslinch, en Ontario, se trouve Laughton Training and Sales, un centre animé d'équitation, de pension et de spectacles appartenant à Tessa Laughton. Tessa et son équipe dévouée venaient de terminer un été réussi, rempli d'enseignement à des clients et d'accompagnement de cavaliers à des compétitions locales. Cependant, leur monde s’est effondré lorsqu’une petite bosse est apparue, ce qui a conduit à un diagnostic choquant d’étranglement.

La gourme est une maladie respiratoire très contagieuse qui touche les chevaux et autres équidés. Elle est causée par la bactérie Streptococcus equi et se manifeste par des symptômes tels que de la fièvre, un écoulement nasal et une hypertrophie des ganglions lymphatiques sous la mâchoire. Cela entraîne souvent des difficultés à avaler et à respirer, car les ganglions infectés peuvent se rompre dans les poches gutturales et s'écouler par les voies nasales.

Bien que les étranglements soient principalement contractés par contact étroit avec des chevaux infectés, la bactérie peut survivre sur diverses surfaces jusqu'à un mois. Il peut s'accrocher à des seaux, des licous, des clôtures et même aux humains, facilitant ainsi sa propagation rapide. Pour lutter contre cela, des protocoles de biosécurité rigoureux doivent être mis en œuvre, notamment la stérilisation des surfaces ainsi que l’isolement et les tests des animaux.

Tessa Laughton a courageusement décidé de parler ouvertement de son calvaire, refusant de cacher la situation. Elle croit qu'il est essentiel que la communauté équine comprenne la gravité des étranglements et encourage les propriétaires d'écuries à ne pas avoir honte. Tessa a lancé le hashtag #StopTheStigma pour rallier le soutien et sensibiliser à la maladie.

Alors que Laughton Training and Sales était soumis à un confinement strict, la ferme a été divisée en différentes zones en fonction de l'exposition potentielle et des symptômes. Des protocoles de nettoyage rigoureux ont été mis en place, avec une signalisation marquant chaque zone et une désinfection méticuleuse à l'aide de Virkon. L'équipe, composée de bénévoles et de pensionnaires, est intervenue pour nettoyer en profondeur les stands et éliminer les objets potentiellement contaminés.

Les tests sont devenus un aspect crucial de la lutte contre les étranglements. Des bouffées nasales et des tests PCR ont été réalisés régulièrement, avec des résultats positifs conduisant à placer les chevaux en zone rouge pour une durée minimale de 21 jours. Le processus était financièrement ardu, chaque cheval coûtant entre 500 et 600 dollars par semaine rien que pour les tests. En trois mois, les factures vétérinaires ont grimpé à plus de 25,000 XNUMX dollars.

La lutte contre les étranglements s'est poursuivie, avec plusieurs séries de tests menés d'octobre à novembre. Tessa et son équipe ont continué, déterminés à protéger la santé de chaque cheval de la ferme.

C'est une lutte difficile, tant émotionnellement que financièrement, pour surmonter les étranglements. Cependant, le dévouement indéfectible de Tessa à la transparence, à la sensibilisation et à la mise en œuvre de mesures strictes de biosécurité constitue un exemple pour tous les passionnés d'équitation. Grâce à l’unité, au soutien et à un engagement ferme à éradiquer la stigmatisation entourant les étranglements, nous pouvons protéger nos chevaux bien-aimés et assurer leur bien-être à long terme.

FAQ:

1. Qu’est-ce que l’étranglement ?

La gourme est une maladie respiratoire très contagieuse qui touche les chevaux et autres équidés. Elle est causée par la bactérie Streptococcus equi.

2. Comment se transmet la étranglement ?

La gourme se transmet principalement par contact étroit avec des chevaux infectés. Cependant, la bactérie peut survivre sur les surfaces jusqu'à un mois, permettant ainsi la transmission par des objets contaminés et même par des humains.

3. Quels sont les symptômes de la gourme ?

Les symptômes de la gourme comprennent de la fièvre, un écoulement nasal et une hypertrophie des ganglions lymphatiques sous la mâchoire. Les ganglions infectés peuvent se rompre dans les poches gutturales, entraînant des difficultés à avaler et à respirer.

4. Comment prévenir les étranglements ?

Les étranglements peuvent être évités grâce à la mise en œuvre de protocoles de biosécurité agressifs, notamment la stérilisation des surfaces, l'isolement et les tests sur les animaux.

5. Quel est le coût du traitement des étranglements ?

Faire face aux étranglements peut s'avérer coûteux financièrement, les tests, les traitements et les factures vétérinaires s'élevant à des milliers de dollars. Le coût exact peut varier en fonction du nombre de chevaux et de la durée de l'épidémie.