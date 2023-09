Jeux vidéo et progrès de l'intelligence artificielle

By

Les jeux vidéo sont devenus plus qu’une simple forme de divertissement ; ils sont devenus une partie importante de notre culture. Non seulement ils rivalisent avec Hollywood en termes de taille de l’industrie, mais ils ont également le potentiel d’influencer la société en tant que chefs-d’œuvre artistiques. De plus, les jeux vidéo servent souvent de jalons, témoignant du développement de nouvelles technologies, l’intelligence artificielle (IA) jouant un rôle de premier plan.

L’IA a toujours été un mot à la mode dans l’industrie du jeu vidéo, mais ses progrès ces dernières années ont donné naissance à une nouvelle ère de possibilités. Avec l’introduction d’une IA plus avancée dans le monde du jeu vidéo, la prochaine décennie recèle un immense potentiel pour l’industrie.

Dans cet article, nous nous concentrons sur des expériences d’IA à couper le souffle qui ont laissé les joueurs impressionnés par l’ingéniosité de leurs développeurs. Des mondes de bac à sable réalistes aux comportements révolutionnaires des PNJ, ces jeux repoussent les limites de ce qui est possible dans les jeux basés sur l'IA.

Un exemple frappant est « Red Dead Redemption 2 » de Rockstar Games, qui plonge les joueurs dans un décor historiquement précis du Far West. Le jeu met en scène des milliers d'agents autonomes, chacun avec ses propres besoins et routines quotidiennes. Observer les habitants de la ville interagir les uns avec les autres et être témoin de l'intelligence animale réaliste ajoute à l'immersion sans précédent du jeu.

Un autre jeu remarquable est « FEAR » de Monolith, un jeu de tir à la première personne connu pour sa brillante IA ennemie. Malgré sa sortie en 2005, le jeu présente toujours certaines des IA les plus avancées jamais créées. Les soldats ennemis affichent des comportements imprévisibles et intelligents, comme flanquer le joueur et utiliser efficacement l'environnement pour se couvrir.

"Doom" a introduit le concept révolutionnaire de luttes intestines entre monstres, où les monstres blessés se retournaient contre leurs semblables. Ce comportement dynamique des PNJ a non seulement ajouté un élément stratégique au gameplay, mais a également mis en valeur le potentiel d'interactions émergentes au sein du monde du jeu.

"Shadow of Mordor" de Monolith se distingue par son système d'IA avancé appelé "Nemesys System". Ce système se concentre sur les aspects narratifs du jeu en permettant aux méchants générés aléatoirement d'évoluer et de faire des choix stratégiques qui ont un impact sur le parcours du joueur. Cette approche unique ajoute de la profondeur et de l'imprévisibilité au récit du jeu.

Enfin, les jeux de FromSoftware, notamment « Dark Souls » et « Bloodborne », sont connus pour leurs comportements ennemis complexes et engageants. Ces jeux présentent des batailles difficiles avec des ennemis aux schémas imprévisibles, faisant de chaque rencontre un test d’habileté et d’adaptabilité.

Ces exemples illustrent la puissance de l’IA dans la création d’expériences de jeu immersives et dynamiques. Les progrès de la technologie de l’IA continuent de façonner l’avenir de l’industrie du jeu vidéo, offrant des possibilités infinies aux développeurs et aux joueurs.

