The Game Awards 2023 : célébrer l'excellence dans l'industrie du jeu vidéo

Les Game Awards 2023, un événement annuel qui récompense les réalisations exceptionnelles dans l'industrie du jeu vidéo, devraient avoir lieu jeudi. Ce spectacle très attendu sera diffusé en direct depuis le Peacock Theatre de Los Angeles et pourra être regardé gratuitement en ligne sur plus de deux douzaines de plateformes.

La 10e édition des Game Awards promet d'offrir une soirée remplie d'émotions et de divertissement. En plus d'annoncer les gagnants dans 31 catégories différentes, l'événement proposera des annonces exclusives en première, des bandes-annonces captivantes, des performances musicales live électrisantes et des apparitions de célébrités de renom.

Parmi les présentateurs de cette année figurent de grands noms comme Timothée Chalamet, connu pour ses rôles dans « Wonka » et « Dune », Anthony Mackie de « Twisted Metal » de Peacock, Christopher Judge, l'acteur derrière « God of War » et sa suite à venir, ainsi que en tant que DJ et producteur Zedd. Et n'oublions pas le personnage bien-aimé des Muppet, Gonzo.

Les Game Awards 2023 ont reçu un accueil enthousiaste, avec des nominés issus de différents genres et plateformes. Ces nominations, qui englobent 112 jeux, individus, équipes et événements différents, ont été sélectionnées par un jury mondial composé de représentants de plus de 100 publications médiatiques et influenceurs.

Le très convoité prix du Jeu de l’année est cette année disputé par six titres exceptionnels. "Alan Wake 2" développé par Remedy Entertainment, "Baldur's Gate 3" de Larian Studios, "Marvel's Spider-Man 2" d'Insomniac Games, "Resident Evil 4" de Capcom, "Super Mario Bros. Wonder" de Nintendo et " The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom » également par Nintendo. Le créateur et animateur des Game Awards, Geoff Keighley, a exprimé son enthousiasme face à la solide programmation, soulignant que tous les nominés sont des franchises établies qui ont eu un impact significatif sur l'industrie du jeu vidéo.

Pour ceux qui attendent avec impatience de suivre les Game Awards, vous pouvez regarder la diffusion en direct sur des plateformes populaires telles que YouTube, Twitch, Facebook, TikTok et X. Des liens vers les diffusions en direct des Game Awards pour ces plateformes seront fournis pour un accès facile à l'événement.

Les Game Awards 2023 vous sont présentés par les producteurs exécutifs Geoff Keighley et Kimmie Kim. LeRoy Bennett est le directeur créatif, tandis que Richard Preuss assume le rôle de réalisateur.

