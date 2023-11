La spectaculaire pluie de météores des Léonides : un phénomène céleste à observer fin novembre

By

Les nuits tardives de vendredi à lundi offrent un spectacle captivant alors que la pluie annuelle de météores des Léonides orne le ciel nocturne. Alors que la pluie de météores a commencé le 3 novembre et durera jusqu'au 2 décembre, la période d'observation maximale se situera du 17 au 18 novembre.

Cette année, les passionnés du ciel auront une rare occasion d’observer les Léonides dans toute leur splendeur. La pluie de météores s’aligne parfaitement avec une quantité minimale de clair de lune qui assurera une visibilité optimale. Avec une lune pleine à seulement 23 % pendant la période de pointe, les spectateurs peuvent s'attendre à voir un spectacle impressionnant de 10 à 15 météores par heure, selon Deborah Byrd d'EarthSky.

La pluie de météores Léonides provient du champ de débris laissé par la comète 55P/Tempel-Tuttle. Cette comète, de la taille approximative de Manhattan et mesurant 2.24 milles de diamètre, effectue une orbite autour du soleil tous les 33 ans. Au cours de son voyage, la comète libère de la poussière et des roches, laissant derrière elle une traînée de restes célestes. Lorsque la Terre croise ce champ de débris au cours de sa propre orbite, les particules pénètrent dans l’atmosphère et brûlent, créant des stries fascinantes dans le ciel communément appelées « étoiles filantes ».

Alors que la pluie de météores de cette année devrait être un événement typique, les Léonides se transforment périodiquement en une « tempête de météores » spectaculaire. Ces tempêtes se produisent lorsqu'au moins 1,000 1966 météores par heure entrent dans l'atmosphère. La tempête de météores Léonides la plus inoubliable s'est produite en 2002, la NASA ayant noté que les traînées lumineuses semblaient tomber comme de la pluie dans le ciel. La tempête de météores la plus récente s'est produite en 2035, et la prochaine tempête d'activité accrue est prévue vers 2099. Cependant, la prochaine tempête de météores véritablement prolifique n'aura peut-être pas lieu avant XNUMX, selon l'American Meteor Society.

Une caractéristique distinctive de la pluie de météores Léonides est la vitesse incroyable à laquelle les météores se déplacent. Atteignant des vitesses allant jusqu'à 160,000 XNUMX milles à l'heure, les Léonides se déplacent deux fois plus vite que les météores des autres averses. Ce phénomène peut être attribué à l'orbite inverse de la comète Tempel-Tuttle par rapport aux autres corps célestes de notre système solaire. Le champ de débris se déplace dans la direction opposée à celle de la Terre, entraînant une collision frontale avec l'atmosphère de notre planète. De plus, les météores peuvent présenter des affichages colorés en raison de la présence d’éléments spécifiques, notamment du fer, du magnésium et du calcium.

Pour mieux observer la pluie des Léonides, les astronomes recommandent de rester éveillé tard dans la nuit du 17 novembre ou de se réveiller avant le lever du soleil le 18 novembre. Les petites heures du matin du 17 novembre peuvent également offrir des conditions favorables pour les observations. Pour une visibilité optimale, il est conseillé de s'éloigner des zones à pollution lumineuse, comme les parcs nationaux, les parcs d'État ou les forêts nationales. De plus, laissez vos yeux s’adapter complètement à l’obscurité pendant 20 à 30 minutes sans regarder de lumières ou d’écrans brillants. Si vous avez besoin de lumière, une lampe de poche ou une lampe frontale rouge est recommandée, car elle n’interférera pas avec votre vision nocturne.

Même si les Léonides sont originaires de la constellation du Lion, les spectateurs n’auront pas besoin de se concentrer uniquement sur cette zone du ciel. Les étoiles filantes peuvent être repérées depuis n’importe quel point du ciel nocturne. Faire face à l’est augmentera les chances d’apercevoir la pluie de météores, mais il est essentiel de garder le regard en mouvement pour profiter pleinement de la beauté de la pluie de météores.

Profitez de ce phénomène naturel impressionnant qui nous rappelle la vaste étendue et les merveilles de l’univers.

Questions fréquentes

1. Quelle est la période d’observation maximale de la pluie de météores Léonides ?

La période d’observation maximale de la pluie de météores Léonides se situe du 17 au 18 novembre.

2. Combien de météores peut-on observer par heure pendant la période de pointe ?

Durant la période de pointe, les spectateurs peuvent s'attendre à voir entre 10 et 15 météores par heure.

3. D'où viennent les météores Léonides ?

La pluie de météores Léonides provient du champ de débris laissé par la comète 55P/Tempel-Tuttle.

4. Pourquoi les météores Léonides sont-ils plus rapides que les météores des autres averses ?

Les météores Léonides se déplacent à des vitesses allant jusqu'à 160,000 XNUMX milles par heure en raison de l'orbite arrière de la comète Tempel-Tuttle par rapport aux autres corps célestes. Son champ de débris entre en collision frontale avec l'atmosphère terrestre.

5. Quand est prévue la prochaine tempête de météores Léonides ?

La prochaine tempête de météores Léonides prévue est attendue vers 2035. Cependant, une tempête Léonide véritablement prolifique pourrait ne pas se produire avant 2099, selon l'American Meteor Society.