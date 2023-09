La découverte de la comète Nishimura : un événement céleste rare

Une comète verte récemment découverte nommée Nishimura passe actuellement près de la Terre, la rendant visible pour la première fois depuis plus de quatre siècles. Découverte par l'astronome amateur japonais Hideo Nishimura le 11 août, la comète porte son nom. Nishimura a capturé des images de la comète à l'aide d'un appareil photo numérique et d'un téléobjectif Canon, permettant aux astronomes d'étudier ce corps céleste fascinant.

Les comètes sont des restes de débris issus de la formation de notre système solaire. Généralement, les comètes restent loin du soleil et restent gelées, ce qui les rend impossibles à observer. Cependant, il arrive parfois qu’une comète se rapproche du soleil. À mesure que la chaleur du soleil évapore la matière glacée, la saleté et la poussière contenues dans la comète se libèrent, créant ainsi la queue de la comète, visible depuis la Terre.

La découverte de Nishimura est particulièrement remarquable à l'ère des télescopes automatisés. Les astronomes amateurs comme Nishimura sont confrontés à des difficultés accrues pour faire de nouvelles découvertes en raison de l'efficacité des systèmes automatisés. Cependant, la persévérance et le dévouement de Nishimura ont porté leurs fruits puisqu'il a découvert la comète avant qu'aucun système automatisé dans l'espace ne la détecte.

Si vous souhaitez observer la comète Nishimura, elle n’est actuellement visible que depuis l’hémisphère nord. Pour avoir un aperçu, réveillez-vous avant le lever du soleil et regardez vers l’horizon est. Le meilleur moment pour observer la comète est le mardi matin, lorsqu'elle est la plus proche de la Terre. Après le 17 septembre, il sera le plus proche du soleil, puis visible depuis l’hémisphère sud. Localisez la constellation du Lion et utilisez des jumelles ou un petit télescope pour une meilleure vue.

La comète Nishimura offre une rare opportunité aux observateurs du ciel d'assister à un événement céleste qui ne se produit qu'une fois tous les quelques siècles. Profitez de cette expérience unique pour observer la beauté et le mystère de notre univers.

Sources:

- RADIO NATIONALE PUBLIQUE

- la NASA