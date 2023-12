La réinitialisation de votre PC Windows peut être un moyen utile d'effacer les fichiers inutiles et de résoudre les problèmes techniques. Heureusement, Microsoft a simplifié le processus, vous permettant de réinitialiser votre PC directement à partir du système d'exploitation sans avoir besoin de support physique ou de fichiers ISO. Voici comment réinitialiser votre PC Windows pour un nouveau départ :

Réinitialiser un PC Windows 11

Réinitialiser un PC Windows 11 est un processus simple. Microsoft propose deux options pour réinitialiser votre PC : conserver vos fichiers ou tout supprimer. Si vous choisissez de tout supprimer, il est essentiel de sauvegarder tous les fichiers importants sur un disque externe ou un service cloud avant de continuer.

Pour commencer, accédez à Démarrer > Paramètres > Système > Récupération et sélectionnez Réinitialiser ce PC. Les deux options mentionnées précédemment vous seront alors présentées. Si vous souhaitez conserver vos fichiers et réinstaller Windows, choisissez « Conserver mes fichiers », sélectionnez votre option de stockage préférée et apportez les modifications souhaitées aux paramètres. Lorsque vous êtes prêt à continuer, définissez « Restaurer les applications préinstallées » sur « non » et poursuivez le processus.

Pour tout effacer, le processus est similaire, mais vous devrez confirmer que vous souhaitez supprimer tous vos fichiers. Autorisez Windows à terminer le processus, puis effectuez la configuration pour personnaliser vos préférences.

Réinitialiser un PC Windows 10

Le processus de réinitialisation d'un PC Windows 10 varie en fonction de la version que vous utilisez. Si vous disposez d’une version antérieure à 2004, vous devez utiliser l’option « Nouveau départ ». Accédez à Démarrer > Paramètres > Mise à jour et sécurité > Windows Defender > Performances et santé de l'appareil > Nouveau départ. Sélectionnez « Informations supplémentaires », cliquez sur « Commencer » et suivez les instructions fournies.

Si vous disposez d'une version plus récente que 2004, procédez comme suit : Démarrer > Paramètres > Mise à jour et sécurité > Récupération > Réinitialiser ce PC > Commencer. Choisissez si vous souhaitez conserver vos fichiers ou tout supprimer, en veillant à définir « Restaurer les applications préinstallées » sur « Non ». Ensuite, cliquez sur Continuer et laissez le PC se réinitialiser.

En suivant ces étapes simples, vous pouvez facilement réinitialiser votre PC Windows et repartir à zéro. N'oubliez pas de sauvegarder vos fichiers importants et de prendre note de toutes les modifications de paramètres souhaitées avant de lancer le processus de réinitialisation.