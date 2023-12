Google met en œuvre de nouvelles mesures de sécurité pour les comptes inactifs

Google a récemment annoncé qu'il supprimerait les comptes Google inactifs, notamment les services Gmail, Photos et Drive, dans le but d'améliorer la sécurité et de protéger les données des utilisateurs. Cette décision a provoqué une ruée parmi les utilisateurs pour retrouver l'accès à leurs comptes avant la date limite imminente.

De nombreux utilisateurs ont signalé des difficultés à se connecter à leurs comptes en raison de mots de passe oubliés ou d'informations de récupération. Pour résoudre ces problèmes, Google propose des options de récupération limitées aux utilisateurs. Si vous avez perdu ou oublié votre mot de passe, vous pouvez visiter la page de connexion et cliquer sur « essayer une autre méthode » sous le champ du mot de passe. Google enverra un code de vérification à votre numéro de téléphone associé ou à votre adresse e-mail de récupération. Après avoir saisi ce code avec succès, vous serez invité à créer un nouveau mot de passe.

Pour les utilisateurs qui n'ont pas de téléphone associé à leur compte, ils peuvent toujours cliquer sur « essayer une autre méthode » pour recevoir un code de vérification via leur adresse e-mail de récupération. De plus, il est recommandé de vérifier tous les appareils précédents qui peuvent encore être connectés à votre compte.

Si vous ne disposez pas d'adresse e-mail de récupération, Google peut vous demander de répondre à des questions de récupération en dernier recours. Il est conseillé de répondre à ces questions sur un appareil que vous avez déjà utilisé pour vous connecter ou dans un endroit familier. Faites attention aux détails et ne sautez aucune question, car Google nécessite suffisamment d'informations pour vérifier votre identité.

Dans le cas d'adresses e-mail oubliées, Google propose la possibilité de les récupérer via le même questionnaire. En visitant la page de récupération de compte et en choisissant « e-mail oublié ? option, les utilisateurs peuvent fournir leur numéro de téléphone ou des adresses e-mail alternatives pour récupérer leurs comptes perdus.

Il est important de noter que toutes les options de récupération nécessitent certaines informations sur le compte perdu, car Google donne la priorité à la sécurité et doit vérifier l'identité du propriétaire. Maintenir l'activité sur le compte en vous connectant régulièrement peut également garantir qu'il est épargné par la suppression de contenu.

