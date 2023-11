Déverrouillez les secrets : comment obtenir et fabriquer l'arme miracle Ray Gun en mode Zombies MW3

Avez-vous déjà eu envie d'utiliser la puissante et emblématique Ray Gun Wonder Weapon dans Call of Duty: Modern Warfare 3 Zombies ? Eh bien, les schémas Ray Gun sont la clé pour faire de vos rêves une réalité. Dans ce guide, nous vous guiderons à travers les étapes d’obtention des schémas rares du Ray Gun et de la fabrication de l’arme Ray Gun Wonder.

Comment obtenir les schémas du Ray Gun

Pour mettre la main sur les schémas du Ray Gun, vous devrez vous aventurer dans la dangereuse zone rouge de la carte. Terminez des contrats dans cette zone et vous serez récompensé par une précieuse Faille. À l’intérieur de cette Faille, il existe une chance rare d’obtenir les schémas du Ray Gun nécessaires à la fabrication.

N'oubliez pas que les récompenses du Rift sont aléatoires, vous devrez donc peut-être conclure plusieurs contrats avant de trouver ce dont vous avez besoin. Continuez à persévérer et bientôt les schémas du Ray Gun seront à vous.

Comment fabriquer l'arme miracle Ray Gun

Une fois que vous avez obtenu les schémas du Ray Gun, il est temps de libérer votre créativité et de fabriquer l'arme miracle du Ray Gun. Dirigez-vous vers la section Schematics Crafting dans le menu principal et accédez à la section Wonder Weapons.

Voici la partie intéressante : vous pouvez désormais fabriquer le Ray Gun toutes les 48 heures. La meilleure partie? Aucun élément supplémentaire n'est requis pour le processus de fabrication. Tant que vous n'êtes pas en temps de recharge, vous pouvez créer le Ray Gun quand vous le souhaitez.

Création terminée ? Bien joué! Ajoutez le Ray Gun à votre sac à dos avant de vous lancer dans une partie. Au début du jeu, votre fidèle Ray Gun sera là, prêt à l'action. Appuyez simplement sur le bouton Equip et découvrez la puissance par vous-même.

Maintenant que vous avez les connaissances et les outils, partez à la conquête des hordes de zombies avec votre nouvelle arme Ray Gun Wonder !

Foire aux Questions

Q : Puis-je obtenir les schémas du Ray Gun dans n’importe quelle autre zone ?

R : Non, les schémas du Ray Gun ne peuvent être obtenus que dans la zone rouge de la carte.

Q : Combien de temps faut-il pour conclure un contrat en zone rouge ?

R : Le temps nécessaire pour terminer un contrat peut varier en fonction des objectifs spécifiques du contrat.

Q : Existe-t-il d'autres armes miracles qui peuvent être fabriquées dans MW3 Zombies ?

R : Oui, il existe d’autres armes miracles qui peuvent être fabriquées. Restez à l’écoute de notre guide sur la façon d’obtenir les schémas Wunderwaffle !