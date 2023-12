Comment obtenir Dragon Cheer et faire évoluer Hydrapple dans Pokemon Indigo Disk

By

Dans le monde de Pokémon Indigo Disk, faire évoluer votre Dipplin en Hydrapple peut sembler une tâche ardue, mais n'ayez crainte ! Nous vous avons expliqué toutes les étapes à suivre pour obtenir le Dragon Cheer TM et voir votre Dipplin se transformer en majestueux Hydrapple.

Pour obtenir le Dragon Cheer TM, un mouvement exclusif au DLC Indigo Disk, vous devrez d'abord progresser dans la Blueberry Academy. Commencez par rencontrer Lacey dans le biome côtier et suivez le cours didacticiel. Une fois que vous aurez terminé, Carmine vous contactera sur votre fidèle téléphone Rotom et demandera un rendez-vous.

Après cette cinématique cruciale, vous aurez l'opportunité de rejoindre la Blueberry League, le prestigieux club Elite Four de l'académie. Une fois votre inscription scellée, vous pouvez désormais défier les membres d'Elite Four dans l'ordre de votre choix. Dirigez-vous vers le nord sur la carte en direction du biome d'hiver, où vous rencontrerez Drayton, le prochain challenger en ligne.

Pour débloquer le Dragon Cheer TM, vous devez prouver votre valeur lors de l'essai Elite de Drayton. Cette épreuve mettra à l'épreuve vos compétences en vous opposant à trois entraîneurs, chacun armé de Pokémon spécifiques capturés dans le Terrarium de la Blueberry Academy. Il est important de noter que ce ne sera pas une tâche facile si vous n'avez pas activement attrapé Pokémon au cours de votre voyage.

Préparez-vous aux entraîneurs suivants et à leurs types et faiblesses respectifs de Pokémon :

– Craig (élève à l’extrême gauche) : Rampardos (type Rock), Bastiodon (type Rock/Acier)

– Étudiant d'hiver (étudiant au milieu) : Alolan Sandslash (type Glace/Acier), Dewgong (type Eau/Glace)

– Ray (étudiant à l'extrême droite) : Magnezone (type Acier/Electrique), Zebstrika (type Electrique)

Vaincre ces entraîneurs et vaincre leurs Pokémon soigneusement choisis est la clé pour obtenir le Dragon Cheer TM. Une fois que vous l’avez en votre possession, la prochaine étape est simple. Ouvrez votre menu, trouvez votre Dipplin de confiance et apprenez-lui le mouvement Dragon Cheer. À partir de là, tout ce que vous avez à faire est d’améliorer votre Dipplin, et il évoluera automatiquement vers le puissant Hydrapple.

Embarquez pour ce voyage d'évolution et assistez à la transformation de votre Dipplin en l'impressionnant Hydrapple. N'oubliez pas que le DLC Pokemon Scarlet et Violet Indigo Disk est actuellement disponible sur Nintendo Switch, prêt à vous plonger dans un monde d'aventure et d'évolution.