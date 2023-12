Enseigner des habitudes numériques saines aux jeunes pendant la période des fêtes

La période des fêtes est une période où les enfants et les adolescents reçoivent de nouveaux appareils technologiques en cadeau et ont beaucoup de temps à y consacrer. En tant que parents et tuteurs, il est important de promouvoir un comportement numérique sain pendant cette période. Au lieu de se concentrer uniquement sur la surveillance du temps passé devant un écran, il existe plusieurs façons de repenser ce que signifie le temps passé devant un écran et comment les familles peuvent adopter des habitudes numériques positives.

Selon Matthew Johnson, directeur de l'éducation chez MediaSmarts, une organisation canadienne à but non lucratif, les familles peuvent promouvoir des activités créatives, véritablement éducatives et encourager les interactions sociales en personne. Il est essentiel de considérer l’utilisation des appareils comme un choix plutôt que comme une dépendance. Cet état d’esprit permet aux jeunes d’avoir la bonne attitude et la bonne expérience avec la technologie en fonction de leur âge.

YouTube, une plateforme populaire auprès des jeunes, comprend l'importance de s'adapter aux différentes étapes de développement. Lauren Glaubach, responsable mondiale des enfants et de la famille chez YouTube, explique qu'ils proposent des expériences numériques uniques pour gérer différentes tranches d'âge. YouTube Kids et YouTube Supervised Experiences offrent une gamme de contrôles parentaux, permettant aux familles de définir des paramètres de contenu et des protections de bien-être numérique appropriés.

Lorsqu'il s'agit d'une utilisation saine des médias pendant les vacances, HabiloMédias recommande d'établir ensemble des règles domestiques et d'avoir des conversations ouvertes avec les enfants sur leur vie en ligne. La recherche montre que les enfants ayant des règles familiales concernant l’utilisation d’Internet sont moins susceptibles d’adopter des comportements à risque en ligne. Il est essentiel de créer un environnement sûr et confortable dans lequel les enfants se sentent à l'aise pour discuter de leurs expériences en ligne.

Le contenu médiatique peut influencer les enfants, notamment en ce qui concerne leur identité et leur image corporelle. Il est important que les parents soient conscients de ce que consomment leurs enfants et discutent de ces sujets. YouTube prend également des mesures pour répondre à ces préoccupations en limitant les recommandations répétées sur certains sujets susceptibles d'avoir un impact négatif sur l'image d'eux-mêmes.

De plus, YouTube a mis en place des panneaux de ressources de crise et des expériences pleine page pour encourager les téléspectateurs à faire une pause et à explorer les rubriques d'aide. En s'associant avec des experts, YouTube fournit des ressources et des invites pour aider les spectateurs dans les moments difficiles.

Les parents et les tuteurs jouent un rôle essentiel en enseignant aux jeunes de saines habitudes numériques pendant la période des fêtes et au-delà. En fixant des limites, en ayant des conversations continues et en utilisant les outils fournis par des plateformes comme YouTube, les familles peuvent garantir que les médias jouent un rôle positif et sain dans la vie de leurs enfants.