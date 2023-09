Comment revenir à iOS 16 à partir d'iOS 17 : un guide étape par étape

By

Le très attendu iOS 17 approche à grands pas, mais certains utilisateurs ont rencontré des problèmes techniques avec la mise à jour. Pour ceux qui souhaitent revenir à la version précédente, iOS 16, il existe une solution simple. UltFone, un éditeur de logiciels réputé, propose un outil de rétrogradation iOS qui rend le processus simple et efficace.

Avant de commencer le processus de restauration, vous devez garder quelques points à l’esprit. Tout d'abord, créez une sauvegarde de votre appareil à l'aide d'iTunes, iCloud ou UltFone iOS Data Manager pour vous assurer de ne perdre aucune donnée lors de la rétrogradation. De plus, il est important de noter qu’iOS 17 n’est compatible qu’avec l’iPhone XS et les modèles ultérieurs. Enfin, vous aurez besoin d'un ordinateur Mac ou Windows et d'un câble Lightning pour terminer la procédure.

L'outil de rétrogradation UltFone simplifie le processus de retour à iOS 16 à partir d'iOS 17. Avec son interface conviviale et ses performances fiables, vous pouvez supprimer iOS 17 en quelques étapes seulement. Contrairement à d'autres méthodes qui peuvent nécessiter un jailbreak ou risquer une perte de données, l'outil UltFone Downgrade garantit une expérience sûre et digne de confiance.

Voici les principales fonctionnalités de l'outil de rétrogradation UltFone iOS :

Facile à utiliser : rétrogradez iOS 17 en un seul clic, ce qui est plus facile que d'utiliser iTunes ou le Finder.

Sûr et digne de confiance : pas besoin de jailbreaker votre appareil et vos données resteront intactes.

Large compatibilité : compatible avec Windows, Mac et tous les modèles d'iPhone et d'iPad.

Taux de réussite élevé : offre un taux de réussite exceptionnel par rapport aux autres méthodes.

Solution tout-en-un : en plus de la fonctionnalité de rétrogradation, l'outil peut résoudre plus de 150 problèmes de mise à jour ou de rétrogradation iOS.

Pour revenir à iOS 16 à partir d'iOS 17 à l'aide de l'outil de rétrogradation UltFone, procédez comme suit :

Lancez l'outil de rétrogradation UltFone sur votre ordinateur et connectez votre iPhone ou iPad à l'aide d'un câble Lightning. Sélectionnez « Mise à niveau/rétrogradation d'iOS » dans l'interface de l'outil. Cliquez sur « Rétrograder » et attendez que l'outil télécharge le firmware iOS 16. Une fois téléchargé, l'outil rétrogradera automatiquement votre appareil vers iOS 16, supprimant iOS 17.

Avec ces étapes simples, vous pouvez facilement revenir à iOS 16 sans risquer de perdre des données ou de compromettre la sécurité de votre appareil.

Définition des termes:

iOS 16 : version précédente du système d'exploitation mobile d'Apple publiée avant iOS 17.

iOS 17 : La dernière version du système d'exploitation mobile d'Apple, offrant de nouvelles fonctionnalités et améliorations.

UltFone : une société de logiciels qui développe des outils pour gérer les données sur les appareils iOS et Android et résoudre divers problèmes système.

Sources:

UltFone (2023 septembre 12). UltFone : Comment revenir à iOS 16 à partir d'iOS 17. NewsWire. [Communiqué de presse].

Chaîne YouTube officielle d'UltFone : https://www.youtube.com/@UltFoneOfficial/videos

Page Facebook officielle d'UltFone : https://www.facebook.com/ultfone/