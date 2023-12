Comment obtenir Porygon, Porygon2 et Porygon-Z dans Pokemon Scarlet et Violet

Dans le dernier DLC Pokemon Scarlet et Violet Indigo Disk, les entraîneurs sont impatients de mettre la main sur l'emblématique Pokemon Porygon et ses formes évoluées, Porygon2 et Porygon-Z. Bien que Porygon puisse être trouvé dans le biome polaire, obtenir ses formes évoluées nécessite des efforts supplémentaires.

Pour rencontrer et attraper Porygon, les entraîneurs doivent se diriger vers le biome polaire situé au nord-est de leur point de départ. Le porygon se trouve couramment à l'état sauvage, généralement dans des parcelles de champs glacés. Son taux de capture est relativement élevé, ce qui facilite son ajout à votre collection.

Cependant, obtenir Porygon2 et Porygon-Z n’est pas aussi simple. Ces formes évoluées ne peuvent être trouvées dans la nature ; ils ne peuvent être obtenus qu'en faisant évoluer Porygon. Pour faire évoluer Porygon en Porygon2, les entraîneurs doivent obtenir un objet de mise à niveau et demander à Porygon de le tenir. L'objet de mise à niveau peut être trouvé dans la nature près du biome polaire ou acheté dans le magasin de l'école Blueberry Academy pour 250 points Blueberry (BP). Une fois que Porygon détient l'objet de mise à niveau, il peut être échangé avec un autre joueur, déclenchant l'évolution vers Porygon2.

Pour faire évoluer Porygon2 en Porygon-Z, les entraîneurs auront besoin d'un disque douteux au lieu d'un objet de mise à niveau. Le disque douteux peut également être trouvé dans les biomes ou acheté dans la boutique de l'école Blueberry Academy. Une fois que Porygon2 détient le disque douteux, il peut être échangé pour déclencher l'évolution finale vers Porygon-Z.

Il est important de noter qu'après avoir fait évoluer Porygon, que ce soit vers Porygon2 ou Porygon-Z, les entraîneurs doivent l'échanger pour s'assurer de conserver leur Pokémon nouvellement évolué.

Bien que l'obtention des formes évoluées de Porygon puisse nécessiter un certain effort, les entraîneurs constateront que Porygon2 et Porygon-Z sont de puissants ajouts à leurs équipes, ce qui rend le voyage en vaut la peine. Alors préparez-vous à explorer le biome polaire et à faire évoluer votre Porygon vers sa forme ultime dans Pokémon Écarlate et Violet !