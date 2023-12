Netflix lance la trilogie Grand Theft Auto pour les plateformes mobiles

Netflix a récemment fait sensation dans le monde du jeu vidéo en lançant la populaire trilogie Grand Theft Auto pour les plateformes iOS et Android. La trilogie comprend les jeux très appréciés GTA III, Vice City et San Andreas, qui sont désormais tous accessibles gratuitement aux abonnés Netflix. Cependant, découvrir ces jeux au sein de l’application mobile peut être un défi, car ils sont enfouis dans une seule rangée sans ordre apparent.

Pour aider les utilisateurs à trouver facilement les jeux proposés par Netflix, une astuce simple peut être utilisée à la fois sur Google Play et sur l'App Store. En localisant l'application Netflix et en sélectionnant l'option « plus par ce développeur » ou « plus par Netflix » en bas, une grille présentant tous les jeux publiés par Netflix s'affichera. Cette grille comprend des titres populaires tels que Into the Breach, Before Your Eyes, Dead Cells et Teenage Mutant Ninja Turtles : Shredder's Revenge. Le catalogue de jeux de Netflix devrait encore s'élargir en 2024 avec l'ajout de titres plus passionnants.

Pour ceux qui s'intéressent spécifiquement à la trilogie Grand Theft Auto, des liens directs vers l'App Store sont fournis pour chaque jeu : GTA III, Vice City et San Andreas sont tous disponibles sur les plateformes iOS et Android. Il convient de mentionner que ces ports mobiles de la trilogie ne sont pas exclusifs à Netflix, car ils peuvent également être achetés séparément sur les deux magasins d'applications.

Avec la sortie de la trilogie Grand Theft Auto sur les plateformes mobiles, Netflix continue de s'imposer dans l'industrie du jeu vidéo. Que ce soit pour satisfaire les envies des fans de GTA ou pour apaiser l'attente du très attendu GTA VI, ces jeux offrent des heures de divertissement immersif. Alors, plongez dans le monde du crime, de l'action et de l'aventure, le tout dans le confort de votre appareil mobile.