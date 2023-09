Comment terminer la série de quêtes du patrimoine des elfes de la nuit dans World of Warcraft

By

La série de quêtes Night Elf Heritage dans World of Warcraft offre aux joueurs la possibilité de gagner un ensemble spécial d'armures. Cependant, une quête en particulier, « Entrer dans l’ombre », a semé la confusion et la frustration chez les joueurs. Voici un guide sur la façon de réussir cette quête et de poursuivre la série de quêtes Night Elf Heritage.

Dans « Entrer dans l'ombre », les joueurs doivent éteindre six braseros gangreflammes et « découvrir ce qui se cache dans les profondeurs de Shadow Hold ». L'objectif principal de cette quête est d'escorter Maiev Shadowsong à travers Shadow Hold. Il est important de noter que Maiev marche à un rythme très lent et que les joueurs doivent rester à ses côtés tout au long de la quête.

Pendant l'escorte, les joueurs doivent rester dans le dôme bleu qui entoure Maiev. En quittant le dôme, Maiev grondera le joueur et s'arrêtera quelques instants jusqu'à son retour. Si les joueurs quittent le dôme pendant une période prolongée, ils devront abandonner la quête et recommencer.

Alors que les joueurs traversent Shadow Hold avec Maiev, ils doivent également éteindre les braseros gangreflammes verts qu'elle montre en cours de route. Une fois que six braseros auront été éteints et que les joueurs auront atteint le bas de Shadow Hold, ils recevront un crédit pour avoir terminé la quête.

Il est important de noter que les joueurs ne peuvent pas tuer le Démoniste Orc nommé Cultiste Nethus, qui se trouve au bas de Shadow Hold, avant d'escorter Maiev jusqu'au bout. Les joueurs doivent rester aux côtés de Maiev jusqu'à ce qu'ils atteignent le cultiste Nethus.

Si les joueurs battent par erreur le cultiste Nethus avant de terminer l’escorte, ils devront abandonner la quête et recommencer. Cependant, une fois « Entrer dans l’ombre » terminé avec succès, le reste de la chaîne de quêtes se compose principalement de cinématiques et d’objectifs faciles.

Terminer la série de quêtes Night Elf Heritage peut être un défi, mais avec ce guide, les joueurs pourront naviguer dans « Entrer dans l'ombre » et continuer leur voyage pour gagner l'armure Night Elf Heritage.

Source : Point Esports