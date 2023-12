Débloquez de nouveaux Pokémon et évolutions dans le DLC Pokémon Scarlet et Violet's Indigo Disk

Découvrez de nouvelles créatures passionnantes dans le dernier DLC Pokémon Écarlate et Violet, Indigo Disk. L'un de ces nouveaux ajouts est Magby, un adorable Pokémon de feu de la génération 2. Cependant, trouver Magby et ses évolutions n'est peut-être pas aussi facile qu'il y paraît. Ne vous inquiétez pas, car ce guide vous fournira toutes les informations dont vous avez besoin.

Où trouver Magby dans le DLC Indigo Disk

Magby peut être rencontré à deux endroits dans le vaste monde ouvert Terrarium du DLC The Indigo Disk. Le premier endroit à regarder est dans les champs d’herbe jaune du biome de la savane. La deuxième zone est le biome côtier, où vous aurez plus de chance de localiser Magby si vous explorez les grottes du labyrinthe aux flambeaux au lieu de la savane ouverte.

Si vous parvenez à trouver un Magby, vous pouvez le faire évoluer vers ses deux formes suivantes : Magmar et Magmortar. Bien que faire évoluer Magby vers Magmar soit relativement simple, le faire évoluer vers Magmortar nécessite de répondre à des exigences spécifiques dans The Indigo Disk. Continuez à lire pour en savoir plus.

Comment faire évoluer Magby en Magmar, Magmortar et obtenir un Magmarizer

Avant d'entrer dans les détails, examinons les statistiques de Magby :

Genre : Incendie

HP: 45

Attaque: 75

Défense: 37

Attaque sp. : 70

Esp.Défense : 55

Vitesse: 83

Total: 365

En tant que Pokémon de type Feu, Magby est fort contre les types Plante, Insecte, Glace et Acier. Cependant, il est faible contre le Sol, la Roche et l'Eau, et les types Dragon résistent à ses attaques. Magby évolue en Magmar une fois qu'il atteint le niveau 30. Voici les statistiques de Magmar :

Genre : Incendie

Capacité : Corps de Flamme – 30 % de chances de brûler l’adversaire s’il est attaqué avec un mouvement physique

HP: 65

Attaque: 95

Défense: 57

Attaque sp. : 100

Esp.Défense : 85

Vitesse: 93

Total: 495

Pour faire évoluer Magmar en Magmortar, vous devez l'échanger pendant qu'il détient un Magmarizer dans le DLC Indigo Disk. Le Magmarizer peut être acheté pour 250 BP au magasin scolaire de la Blueberry Academy. BP signifie Blueberry Points, que vous pouvez gagner en accomplissant des quêtes BBQ ou Blueberry, divers défis de différentes échelles. Une fois échangé, Magmar évolue en Magmortar avec les statistiques suivantes :

Genre : Incendie

Capacité : Corps de Flamme – 30 % de chances de brûler l’adversaire s’il est attaqué avec un mouvement physique

HP: 75

Attaque: 95

Défense: 67

Attaque sp. : 125

Esp.Défense : 95

Vitesse: 83

Total: 540

Une fois l’exigence Magmarizer remplie, vous pouvez faire évoluer votre Magmar en Magmortar immédiatement après son évolution, en supposant que vous ayez un ami avec qui échanger. Le DLC Pokémon Scarlet et Violet's Indigo Disk est disponible exclusivement sur Nintendo Switch dans le cadre du Pass d'extension The Hidden Treasure of Area Zero. N'oubliez pas d'explorer le Pokédex complet pour découvrir toutes les incroyables créatures de ce DLC.