Comment fabriquer un rouet dans Lego Fortnite

Résumé :

Apprenez à fabriquer un rouet dans Lego Fortnite pour obtenir le très convoité skin Trailblazer Tai et d'autres produits cosmétiques de valeur. Ce guide fournit des instructions étape par étape pour construire le rouet et acquérir les matériaux nécessaires.

Pour construire un rouet dans Lego Fortnite, vous aurez besoin des éléments suivants :

– 8 planches de bois

– 5 tiges de bois

– 5 bois

– 5 griffes de loup

Pour débloquer la recette du rouet, il est essentiel de construire d'autres objets cruciaux comme le banc d'artisanat et le moulin à bois. Si l'option de construction du rouet n'apparaît pas, envisagez d'inviter un PNJ dans votre village ou de fabriquer au préalable des objets tels que la pioche ou la hache.

Lorsque vous construisez un rouet pour la quête de skin Trailblazer Tai, assurez-vous que vous êtes dans un monde de survie plutôt que dans un monde bac à sable. De plus, n’oubliez pas de permettre aux ennemis d’acquérir facilement des griffes de loup.

Le bois peut être trouvé dans les zones herbeuses et obtenu en abattant des arbres avec une hache. Pour convertir le bois en planches et en tiges de bois, utilisez le moulin à bois. La scierie nécessite 8 bois et 15 granits pour être construite. Une fois construit, placez du bois dans la scierie et récupérez les ressources converties en maintenant enfoncé le bouton « Supprimer tout ».

Pour obtenir des griffes de loup, il faut rencontrer des loups dans un monde de survie. Nous vous recommandons d'activer l'option « Visualiser les effets sonores » dans les paramètres audio pour détecter les loups à proximité. Fabriquez une épée courte pour les éliminer efficacement. Si vous ne parvenez pas à repérer les loups, recherchez d'autres animaux car ils se trouvent souvent ensemble.

Si vous commencez dans un monde principalement recouvert d'eau, il est conseillé d'arrêter et de générer un autre monde jusqu'à ce que vous apparaissez dans le biome des prairies. Cela garantit un approvisionnement abondant en ressources.

Profitez du reste de votre aventure Lego Fortnite et bon bricolage !

