L'amour sur le terrain : comment le sport a réuni Hannah Tyrell et Sorcha Turnbull

Le sport a toujours occupé une place importante dans la vie d'Hannah Tyrell, depuis son dévouement au football féminin de Dublin jusqu'à son implication dans l'équipe irlandaise de rugby à XV. Elle ne savait pas qu'un simple changement de position sur le terrain changerait sa vie pour toujours.

En 2013, Hannah fait ses débuts dans l'équipe de Dublin et c'est à cette époque qu'elle croise la route de Sorcha Turnbull. Dans sa quête d'un changement de poste, elle a dû trouver un gardien de but de remplacement, et c'est à ce moment-là que Sorcha est intervenue. Cette rencontre inattendue a déclenché une profonde amitié, comme aucune autre Hannah n'avait connu auparavant.

Leur histoire d’amour a mis du temps à s’épanouir, et des sentiments mutuels ont mis quelques années à faire surface. Mais une fois qu’ils ont commencé à sortir ensemble, leur lien s’est renforcé et ils sont ensemble depuis. En réfléchissant à leur relation, Hannah reconnaît leurs différences, admettant qu'ils s'affrontent parfois à propos de leurs personnalités et de leurs approches contrastées de la vie.

En août 2021, Hannah et Sorcha se sont mariés lors d'une cérémonie sincère au Dean Hotel de Dublin, entourés de leurs proches. La joie a été momentanément interrompue par les exigences de la carrière sportive d'Hannah alors qu'elle montrait ses compétences lors de la demi-finale féminine de toute l'Irlande, trois jours seulement après leur mariage. Cependant, la semaine s'est avérée être un rêve devenu réalité pour Hannah puisque Dublin est sorti victorieux et elle a été nommée Joueuse du match.

Leur voyage en couple a pris une autre belle tournure lorsqu'Hannah et Sorcha ont accueilli leur petite fille, Aoife, au monde en 2023. En tant que nouveaux parents, leur amour l'un pour l'autre s'est approfondi et Hannah a continué à exceller sur le terrain. Elle a fièrement célébré la victoire de son équipe lors de la finale All-Ireland, serrant Aoife dans ses bras et conquérant le cœur de la nation.

Pour l’avenir, Hannah et Sorcha ont exprimé leur espoir d’agrandir davantage leur famille. Ils envisagent un autre enfant dans le futur, avec Hannah assumant le rôle de porter le bébé. Leur histoire d’amour témoigne du pouvoir du sport pour rassembler les gens et créer des liens durables.

Questions fréquentes

1. Comment Hannah et Sorcha se sont-elles rencontrées ?

Hannah Tyrell et Sorcha Turnbull se sont rencontrées alors qu'Hannah cherchait un remplaçant de gardien de but pour son poste dans l'équipe de Dublin. Sorcha s'est portée volontaire et leur amitié s'est épanouie à partir de là.

2. Quand Hannah et Sorcha se sont-ils mariés ?

Ils se sont mariés en août 2021 au Dean Hotel de Dublin. Leur mariage avait été reporté en raison des restrictions de confinement.

3. Comment Hannah a-t-elle équilibré son mariage et ses engagements sportifs ?

Trois jours seulement après leur mariage, Hannah a participé à la demi-finale féminine de toute l'Irlande pour Dublin. Malgré son emploi du temps chargé, elle a excellé sur le terrain et a même remporté le titre de Joueuse du match.

4. Quand Hannah et Sorcha sont-ils devenus parents ?

Hannah et Sorcha ont accueilli leur petite fille, Aoife, dans leur vie en 2023, sept semaines avant la finale All-Ireland entre Dublin et Kerry.

5. Quels sont leurs projets pour l’avenir ?

Hannah et Sorcha espèrent agrandir davantage leur famille et ont exprimé leur désir d'avoir un autre enfant à l'avenir. Ils imaginent Hannah porter le bébé la prochaine fois.