L'astrophysicien Brian May, mieux connu comme le guitariste principal du légendaire groupe de rock Queen, a apporté d'importantes contributions à la mission OSIRIS-REx de la NASA. May, titulaire d'un doctorat en astrophysique, a participé à la cartographie de l'astéroïde Bennu, dont la mission devrait récupérer un échantillon.

La collaboration de May avec la NASA a commencé en 2015 lorsqu'il a travaillé sur la mission New Horizons, qui a envoyé un vaisseau spatial survoler Pluton. Il a créé la toute première image stéréo de haute qualité de Pluton, mettant en valeur son talent non seulement de musicien de rock mais aussi d'astrophysicien.

Pour la mission OSIRIS-REx, May a travaillé aux côtés de la scientifique Claudia Manzoni pour créer des images 3D réalistes de missions spatiales. Grâce à ces images, May a aidé à cartographier Bennu et à trouver une zone d'atterrissage sûre pour la sonde qui collecterait l'échantillon d'astéroïde. Son expertise et son approche innovante ont impressionné le directeur de la mission, Dante Lauretta, qui a décrit les chaînes stéréo de May comme un « excellent outil » facilitant la recherche d'un site d'atterrissage approprié.

Le dévouement de May envers la science et l'exploration spatiale est évident dans son implication dans les projets de la NASA. Sa passion pour l'astronomie l'a amené à poursuivre un doctorat en astrophysique, et il continue de contribuer dans ce domaine tout en apportant une contribution durable au monde de la musique en tant qu'auteur-compositeur pour Queen.

L'atterrissage de la capsule d'échantillons OSIRIS-REx dans le désert de l'Utah le 24 septembre marquera une étape importante dans la mission de la NASA visant à ramener un échantillon d'astéroïde sur Terre. Les contributions de Brian May à la mission mettent en évidence l'intersection unique de la musique et de la science, mettant en valeur les talents et les intérêts divers des individus dans leurs activités au-delà de leurs principaux domaines d'expertise.

