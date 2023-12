Titre : Adopter le calme : Clare McKenna de Newstalk donne la priorité au bien-être

Résumé : Clare McKenna, présentatrice travailleuse et mère de deux enfants, a opéré un changement significatif dans son approche du travail et de la vie. Consciente du caractère dynamique de l'industrie des médias, elle a décidé de poursuivre des études à l'Institute for Integrative Nutrition pour devenir coach en santé. En intégrant ce qu'elle apprend dans son propre style de vie, McKenna a adopté une approche plus sereine et délibérée de sa routine quotidienne. L’une de ses nouvelles pratiques consiste à commencer ses matinées par la méditation avant que quiconque dans sa maison ne soit réveillé. McKenna estime que même de petits changements peuvent avoir un impact positif profond. Tout en reconnaissant que tout le monde n’a pas le luxe de mettre en œuvre la même routine, elle suggère d’incorporer des activités simples tout au long de la journée qui aident à cultiver un sentiment de calme. Cela peut impliquer de s’éloigner de la technologie, de se réserver des moments précis de détente ou même de prendre quelques minutes pour écouter de la musique apaisante. McKenna souligne qu'il n'est jamais trop tard pour commencer à donner la priorité au bien-être mental.

Présentation du bien-être : le voyage vers la sérénité de Clare McKenna

Dans un monde où les médias ne dorment jamais, Clare McKenna, mère dévouée et présentatrice à succès, a choisi de donner une direction différente à sa vie. En quête d'équilibre et de nouvelles perspectives, McKenna s'est inscrite à l'Institute for Integrative Nutrition pour devenir coach de santé qualifié. Ses efforts l’ont amenée à adopter une approche sereine et consciente de son quotidien.

Malgré son emploi du temps chargé, McKenna a donné la priorité aux petits changements qui donnent des résultats significatifs. "Depuis que les enfants sont retournés à l'école, je fais constamment de la méditation avant que tout le monde ne se lève", a-t-elle expliqué au Irish Independent. Ses petits matins commencent par un rituel délibéré : régler son réveil à 6h30, se laver le visage pour se revigorer, retourner au lit, allumer une bougie apaisante et déclarer : « C'est mon heure ». Ces quelques instants de tranquillité revêtent pour elle une grande signification.

Comprenant que tout le monde ne peut pas adhérer à une telle routine, McKenna croit qu'il est important d'incorporer de brefs moments de calme tout au long de la journée. En mettant consciemment son téléphone de côté et en écoutant une musique apaisante, ne serait-ce que pour quelques minutes, McKenna trouve du réconfort et encourage les autres à faire de même. Elle croit fermement qu’il n’est jamais trop tard pour s’engager sur la voie du bien-être mental.

Alors que McKenna entame ce nouveau voyage, il est évident que son engagement envers le bien-être s'étend au-delà d'elle-même. En partageant ses expériences et en présentant ses nouvelles pratiques, elle espère inspirer les autres à cultiver le calme et la sérénité au milieu du chaos de la vie quotidienne.

