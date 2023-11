Combien coûte Shingrix chez Walmart ?

Si vous souhaitez vous faire vacciner contre le zona, l'un des vaccins les plus efficaces et recommandés est Shingrix. Cependant, avant de se faire vacciner, il est important de considérer le coût. Walmart, l'une des plus grandes chaînes de vente au détail aux États-Unis, propose Shingrix dans ses pharmacies. Examinons de plus près combien coûte Shingrix chez Walmart et quelques questions fréquemment posées concernant le vaccin.

Coût Shingrix chez Walmart :

À compter du [date actuelle], le coût de Shingrix chez Walmart est d'environ 155 $ par dose. Le vaccin nécessite deux doses, le coût total d’un cycle de vaccination complet serait donc d’environ 310 dollars. Il convient de noter que ces prix peuvent varier légèrement en fonction de l'emplacement et des promotions ou réductions en cours.

Questions fréquemment posées:

1. Qu'est-ce que Shingrix ?

Shingrix est un vaccin utilisé pour prévenir le zona, une éruption cutanée douloureuse causée par le virus varicelle-zona. Il est fortement recommandé aux personnes âgées de 50 ans et plus, car elles courent un risque plus élevé de développer un zona.

2. Shingrix est-il couvert par une assurance ?

La plupart des régimes d'assurance couvrent le coût de Shingrix, mais il est toujours conseillé de vérifier auprès de votre assureur pour confirmer les détails de la couverture. Medicare Part D couvre également Shingrix.

3. Existe-t-il des critères d'éligibilité pour recevoir le vaccin Shingrix ?

Shingrix est recommandé aux personnes âgées de 50 ans et plus, qu'elles aient déjà eu un zona ou qu'elles aient reçu l'ancien vaccin contre le zona, Zostavax.

4. Shingrix est-il disponible sans ordonnance ?

Non, Shingrix n'est pas disponible sans ordonnance. Vous devrez consulter un professionnel de la santé qui pourra évaluer votre éligibilité et vous fournir une prescription pour le vaccin.

5. Y a-t-il des effets secondaires de Shingrix ?

Comme tout vaccin, Shingrix peut provoquer des effets secondaires. Les effets secondaires les plus courants comprennent la douleur et l’enflure au site d’injection, ainsi que la fatigue, les douleurs musculaires, les maux de tête et la fièvre. Ces effets secondaires sont généralement légers et temporaires.

En conclusion, si vous envisagez de vous faire vacciner contre le zona, Shingrix est une option fortement recommandée. Chez Walmart, le coût de Shingrix est d'environ 155 $ par dose, soit un total d'environ 310 $ pour le cycle de vaccination complet. N'oubliez pas de consulter votre professionnel de la santé pour déterminer si Shingrix vous convient et pour répondre à toute préoccupation ou question que vous pourriez avoir.