Combien ça coûte d’aller à Science World Vancouver ?

Titre : Dévoilement du coût de l'exploration de Science World Vancouver : un guide complet

Introduction:

Science World Vancouver, situé au cœur de la Colombie-Britannique, est un centre scientifique captivant qui propose une gamme d'expositions interactives, de spectacles immersifs et de programmes éducatifs. En tant que monument emblématique, il incite les esprits curieux de tous âges à se plonger dans les merveilles de la science. Si vous envisagez de visiter Science World, vous vous interrogez peut-être sur le coût impliqué. Dans cet article, nous explorerons les différentes options de tarification, mettrons en lumière les réductions potentielles et fournirons des informations précieuses pour vous aider à planifier votre visite.

Comprendre la structure tarifaire :

Science World Vancouver propose une structure tarifaire flexible pour s'adapter à différentes préférences et budgets. Les frais d'entrée sont classés en trois groupes principaux : l'admission générale, l'exposition de longs métrages et les films OMNIMAX®.

1. Admission générale :

L'admission générale donne accès à toutes les expositions permanentes, aux démonstrations scientifiques en direct et aux expositions interactives de Science World. Les visiteurs peuvent explorer un large éventail de concepts scientifiques, participer à des activités pratiques et découvrir les merveilles du monde naturel. Les tarifs actuels de l'admission générale sont les suivants :

– Adultes (19-64 ans) : 27.15$

– Aînés (65+ ans) : 24.25$

– Étudiants (avec pièce d’identité valide) : 24.25 $

– Jeune (13-18 ans) : 24.25$

– Enfants (3-12 ans) : 18.15$

– Bambins (0-2 ans) : Gratuit

2. Exposition de fonctionnalités :

En plus de l'admission générale, Science World accueille souvent des expositions captivantes qui approfondissent des sujets scientifiques spécifiques. Ces expositions temporaires offrent une expérience plus immersive et peuvent nécessiter des frais supplémentaires. Le prix des expositions principales varie en fonction de la nature et de l’ampleur de l’exposition. Il est recommandé de consulter le site Web officiel de Science World pour obtenir les informations les plus récentes sur les expositions principales en cours et à venir.

3. Films OMNIMAX® :

Le cinéma OMNIMAX® de Science World présente des films impressionnants sur un immense écran en forme de dôme, offrant une expérience cinématographique véritablement immersive. Les films OMNIMAX® ne sont pas inclus dans l'admission générale et nécessitent un billet séparé. La tarification actuelle des films OMNIMAX® est la suivante :

– Adultes (19-64 ans) : 12.00$

– Aînés (65+ ans) : 11.00$

– Étudiants (avec pièce d’identité valide) : 11.00 $

– Jeune (13-18 ans) : 11.00$

– Enfants (3-12 ans) : 10.00$

– Bambins (0-2 ans) : Gratuit

FAQ:

Q1 : Existe-t-il des réductions disponibles pour Science World Vancouver ?

R1 : Oui, Science World propose diverses réductions pour rendre l'expérience plus accessible. Ceux-ci incluent des réductions pour les enseignants, les groupes, les familles et les adhésions annuelles de la Colombie-Britannique. Il est conseillé de visiter le site Web officiel de Science World pour des informations détaillées sur les réductions actuelles et les critères d'éligibilité.

Q2 : Puis-je acheter des billets à l’avance ?

R2 : Oui, Science World permet aux visiteurs d'acheter des billets à l'avance via leur site Web. Cela peut vous aider à sécuriser votre créneau horaire préféré et à éviter les files d'attente potentielles.

Q3 : Y a-t-il des frais de stationnement ?

R3 : Oui, Science World dispose d’un parking payant disponible pour les visiteurs. Les frais de stationnement actuels sont de 7.00 $ pour la journée. Cependant, il convient de noter que la disponibilité du stationnement peut varier, notamment aux heures de pointe.

Q4 : Y a-t-il des coûts supplémentaires au sein de Science World ?

R4 : Bien que la plupart des expositions et des activités soient incluses dans les frais d'admission générale, certaines expériences, comme l'espace de bricolage, peuvent nécessiter du matériel supplémentaire qui peut être acheté sur place.

Conclusion:

Exploring Science World Vancouver offre une expérience passionnante et éducative aux personnes de tous âges. En comprenant la structure tarifaire et les réductions potentielles, vous pouvez planifier votre visite en conséquence et profiter au maximum de votre temps dans ce remarquable centre scientifique. N'oubliez pas de consulter le site Web officiel de Science World pour obtenir les informations les plus précises et les plus récentes concernant les frais d'entrée, les expositions et les films OMNIMAX®. Embarquez pour un voyage de découverte et laissez Science World Vancouver enflammer votre passion pour la science !