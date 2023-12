Combien a coûté Unimate ?

Résumé :

Unimate, le premier robot industriel, a révolutionné les processus de fabrication et ouvert la voie à l'automatisation dans diverses industries. Développé par George Devol et Joseph Engelberger dans les années 1950, Unimate a apporté des avancées significatives à la production sur chaîne d'assemblage. Cependant, le coût de cette technologie révolutionnaire était un facteur important pour les entreprises. Dans cet article, nous explorons le prix d'Unimate et son impact sur l'adoption de la robotique industrielle.

Introduction:

Unimate, un portemanteau d'« automatisation universelle », a été le premier bras robotique programmable conçu pour un usage industriel. Il a été créé par George Devol et fabriqué par l'entreprise qu'il a cofondée, Unimation. L'introduction d'Unimate au début des années 1960 a marqué un moment charnière dans l'histoire de l'industrie manufacturière, car elle a introduit le concept d'automatisation et de robotique dans les usines.

Le coût d’Unimate :

Lors de sa sortie initiale, Unimate était proposé à un prix élevé. Au début des années 1960, le coût d'un seul bras robotique Unimate était d'environ 25,000 215,000 dollars (l'équivalent d'environ XNUMX XNUMX dollars dans la monnaie actuelle). Ce prix comprenait le matériel, les logiciels et la formation nécessaire pour les opérateurs. Compte tenu de l’inflation, il s’agissait à l’époque d’un investissement important pour les entreprises manufacturières.

Facteurs influençant le coût :

Plusieurs facteurs ont contribué au coût élevé d’Unimate. Premièrement, la technologie était révolutionnaire et relativement nouvelle, nécessitant des recherches et un développement approfondis. De plus, le processus de fabrication d'Unimate lui-même était complexe, impliquant une ingénierie de précision et des composants spécialisés. De plus, la demande limitée de robots industriels à l’époque signifiait que les économies d’échelle n’étaient pas encore réalisées, ce qui faisait encore augmenter les coûts.

Impact sur l'adoption :

Le coût élevé d’Unimate a initialement limité son adoption aux grandes entreprises manufacturières qui pouvaient se permettre cet investissement. Cependant, à mesure que la technologie évolue et que de plus en plus d’entreprises reconnaissent les avantages potentiels de l’automatisation, la demande de robots industriels augmente. Au fil du temps, les progrès de la robotique et les économies d’échelle ont conduit à une réduction significative du coût des robots industriels, les rendant ainsi plus accessibles aux petites entreprises.

Foire Aux Questions (FAQ):

Q : Le coût d’Unimate a-t-il diminué avec le temps ?

R : Oui, à mesure que la technologie a évolué et que la demande a augmenté, le coût d'Unimate et des robots industriels ultérieurs a considérablement diminué.

Q : Y a-t-il eu des coûts supplémentaires associés à l’utilisation d’Unimate ?

R : Oui, outre le coût d’achat initial, les entreprises ont dû prendre en compte les coûts de maintenance, de formation et d’éventuelles reprogrammations.

Q : Comment le coût d'Unimate se compare-t-il aux dépenses de main-d'œuvre humaine ?

R : Au départ, le coût d'Unimate était plus élevé que celui d'employer des travailleurs humains. Cependant, au fil du temps, à mesure que les coûts de main-d’œuvre augmentaient et que l’efficacité des robots s’améliorait, la rentabilité de l’automatisation est devenue plus favorable.

Q : Existe-t-il des équivalents modernes à Unimate ?

R : Oui, il existe aujourd'hui de nombreux fabricants de robots industriels, tels qu'ABB, Fanuc et KUKA, qui proposent une large gamme de solutions robotiques pour diverses industries.

En conclusion, Unimate, le premier robot industriel, avait un prix important au cours de ses premières années. Cependant, son introduction a ouvert la voie à l’automatisation et à la robotique dans le secteur manufacturier, conduisant à des progrès qui ont finalement réduit le coût des robots industriels. Aujourd’hui, les robots industriels sont largement adoptés, contribuant à accroître la productivité et l’efficacité dans diverses industries.

