Modèles météorologiques à venir dans le centre de la Floride

Au milieu d'une brise persistante du nord-ouest, le temps dans le centre de la Floride devrait prendre une tournure fraîche. En raison de l'intensification du système dépressionnaire au large des côtes de la Caroline, un front froid traversera la région mercredi. Des vents forts du nord-ouest sont attendus, atteignant des vitesses de 15 à 20 mph avec des rafales jusqu'à 25 mph.

Les températures resteront inférieures à la moyenne même si l'ensoleillement augmentera par rapport à la veille. Avec des températures diurnes à Orlando qui devraient atteindre 64°F, les températures resteront dans les années 60 pendant la majeure partie de mercredi.

À partir de mercredi soir jusqu'à vendredi, les résidents devraient se préparer à des conditions beaucoup plus froides. Un anticyclone de grande surface situé au-dessus du sud-est des États-Unis canalisera l’air froid du nord. Les zones intérieures connaîtront probablement des températures dans les années 40, tandis que les régions côtières peuvent s'attendre à des températures dans les années 50.

À mesure que le système anticyclonique se déplacera progressivement vers l'est, la direction du vent changera du nord au nord-est jeudi, puis de l'est au sud-est vendredi soir. Ce changement entraînera une remontée progressive des températures. Les maximums de l'après-midi devraient varier entre les années 60 supérieures et les années 70, avec des minimums nocturnes allant du minimum au milieu des années 50 à l'intérieur des terres et du milieu des années 50 à environ 60 le long de la côte. Durant toute cette période, des conditions plutôt sèches sont attendues.

Alors que le climat du centre de la Floride subit ces transitions, il est conseillé aux résidents de se préparer en conséquence et de s'habiller chaudement pendant les périodes les plus froides. Restez informé des dernières prévisions pour planifier vos activités en conséquence.

En savoir plus dans l'histoire Web : Modèles météorologiques à venir dans le centre de la Floride