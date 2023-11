Combien de temps un vaccin contre le zona dure-t-il ?

[Ville, État] – Le zona, également connu sous le nom de zona, est une infection virale douloureuse causée par le virus varicelle-zona, le même virus qui cause la varicelle. Elle touche généralement les personnes âgées et les personnes dont le système immunitaire est affaibli. Pour prévenir cette maladie débilitante, un vaccin contre le zona est disponible. Mais combien de temps dure la protection offerte par ce vaccin ? Découvrons-le.

Le vaccin contre le zona, également connu sous le nom de Zostavax, a été le premier vaccin approuvé par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis pour prévenir le zona. Cependant, en 2017, un nouveau vaccin plus efficace appelé Shingrix a été introduit. Shingrix est désormais le vaccin préféré recommandé par les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) pour la prévention du zona.

Pendant combien de temps le vaccin Shingrix offre-t-il une protection ?

Selon le CDC, le vaccin Shingrix offre une forte protection contre le zona et ses complications. Des essais cliniques ont montré que le vaccin est efficace à plus de 90 % pour prévenir le zona chez les personnes âgées de 50 ans et plus. La protection conférée par le vaccin Shingrix dure plusieurs années, des études montrant qu'il reste très efficace pendant au moins quatre ans après la vaccination.

Y a-t-il besoin d’une injection de rappel ?

Bien que le vaccin Shingrix offre une protection durable, le CDC recommande une deuxième dose pour garantir une efficacité maximale. La deuxième dose doit être administrée deux à six mois après la première dose. Le rappel contribue à renforcer et à prolonger la réponse immunitaire, offrant ainsi une protection continue contre le zona.

Qu’en est-il de l’ancien vaccin, Zostavax ?

L'ancien vaccin contre le zona, Zostavax, est toujours disponible mais n'est plus l'option privilégiée. Zostavax offre une protection contre le zona pendant environ cinq ans, mais son efficacité diminue avec le temps. Si vous avez déjà reçu le vaccin Zostavax, le CDC recommande de recevoir le vaccin Shingrix pour assurer une meilleure protection contre le zona.

En conclusion, le vaccin Shingrix est très efficace pour prévenir le zona et ses complications. Grâce à sa protection longue durée, les individus peuvent jouir d’une tranquillité d’esprit pendant plusieurs années après la vaccination. N'oubliez pas de consulter votre professionnel de la santé pour déterminer le calendrier de vaccination qui vous convient le mieux et pour vous assurer de recevoir les informations les plus récentes concernant la prévention du zona.

FAQ:

Q : Qu’est-ce que le zona ?

R : Le zona est une infection virale douloureuse causée par le virus varicelle-zona, le même virus qui cause la varicelle.

Q : Qu’est-ce que le vaccin Shingrix ?

R : Le vaccin Shingrix est un vaccin très efficace approuvé par la FDA pour prévenir le zona. C'est le vaccin préféré recommandé par le CDC.

Q : Pendant combien de temps le vaccin Shingrix offre-t-il une protection ?

R : Le vaccin Shingrix offre une forte protection contre le zona pendant au moins quatre ans après la vaccination.

Q : Ai-je besoin d’une injection de rappel ?

R : Oui, le CDC recommande une deuxième dose du vaccin Shingrix pour garantir une efficacité maximale. La deuxième dose doit être administrée deux à six mois après la première dose.

Q : Qu’en est-il de l’ancien vaccin, Zostavax ?

R : Zostavax est toujours disponible mais n’est plus l’option privilégiée. Il offre une protection contre le zona pendant environ cinq ans, mais son efficacité diminue avec le temps. Il est recommandé de se faire vacciner Shingrix pour une meilleure protection.