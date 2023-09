Une nouvelle méthode permet à la caméra Solar Orbiter de capturer des images de la couronne solaire

Les scientifiques ont réalisé une percée majeure dans l’imagerie solaire en utilisant un nouveau mode de la caméra Extreme Ultraviolet Imager (EUI) sur Solar Orbiter. L'EUI, qui fait partie de la mission conjointe entre l'Agence spatiale européenne (ESA) et la NASA, a réussi à capturer des images haute résolution de la couronne solaire, la région la plus externe de l'atmosphère solaire, dans des longueurs d'onde ultraviolettes extrêmes.

La clé de cette réussite a été une modification de dernière minute de la caméra à l’aide d’un « hack » innovant. Les chercheurs ont ajouté un petit « pouce » saillant à la porte de sécurité de l'instrument, permettant à l'EUI de voir plus profondément dans sa région cible que prévu initialement. Lorsque la porte s'ouvre à moitié, le pouce recouvre le disque brillant du Soleil, permettant à l'EUI de détecter la faible lumière ultraviolette émise par la couronne environnante.

Cette nouvelle méthode, connue sous le nom de mode de fonctionnement occulteur, est testée depuis 2021. L’équipe a récemment publié un article et une vidéo démontrant les résultats positifs de cette approche. La vidéo présente une image ultraviolette de la couronne solaire capturée à l'aide de l'occulteur EUI, avec une image superposée du disque solaire prise par la mission STEREO de la NASA.

Traditionnellement, des instruments dédiés appelés coronographes étaient utilisés pour capturer des images de la couronne solaire. Cependant, le hack innovant de l'EUI permet de combiner le coronographe et la caméra en un seul instrument, ouvrant ainsi de nouvelles possibilités pour l'imagerie solaire. Cette avancée pourrait potentiellement conduire au développement d’un nouveau type d’instrument capable d’imager simultanément le Soleil et sa couronne environnante.

Cette réalisation revêt une importance considérable car elle pourrait avoir un impact profond sur les futurs instruments solaires et sur notre compréhension du Soleil. Le succès de cette méthode pourrait ouvrir la voie à des progrès dans des instruments tels que le coronographe à ligne d'émission visible (VELC) d'Aditya L1, qui vise à collecter des données et à résoudre le mystère de la façon dont la température de la couronne peut atteindre un million de degrés alors que la surface du Soleil reste à un peu plus de 6,000 XNUMX degrés Celsius.

Dans l’ensemble, cette percée dans l’imagerie solaire met en valeur le pouvoir de l’ingéniosité et de l’innovation dans l’exploration scientifique. En trouvant des solutions créatives aux défis techniques, les scientifiques ont pu repousser les limites de ce qui est considéré comme possible et approfondir notre compréhension du Soleil et de son atmosphère.

Sources:

– [Ajouter des sources ici sans URL]