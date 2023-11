Nouvelle ère du jeu : Shrapnel révolutionne les jeux de tir à la première personne grâce à la narration transmédia

Shrapnel inaugure une nouvelle ère du jeu avec son approche révolutionnaire des jeux de tir à la première personne. En exploitant la puissance de la technologie blockchain, Shrapnel introduit la narration transmédia, combinant bandes dessinées, courts métrages d'action en direct et gameplay interactif pour offrir aux joueurs une expérience véritablement immersive.

La narration transmédia est une technique narrative qui raconte une histoire sur plusieurs plateformes et formats médiatiques. Il permet aux créateurs de créer des histoires plus complexes et plus engageantes qui trouvent un écho plus profond auprès des joueurs. Shrapnel comprend la demande croissante pour ce type d'expériences de narration et vise à répondre à ce besoin.

Dans une interview avec Marc Mercuri, directeur de la blockchain chez Shrapnel, il a souligné l'importance de la narration transmédia dans le jeu. Il a déclaré que permettre aux joueurs d'interagir avec l'histoire à travers divers médias, tels que des bandes dessinées et des courts métrages, améliore leur engagement global dans le monde du jeu. Shrapnel va encore plus loin en proposant ses bandes dessinées sous forme de NFT (jetons non fongibles) et en récompensant les joueurs avec eux. Cette approche unique permet au public de se connecter au contenu de manière plus significative.

L'approche innovante de Shrapnel en matière de développement de jeux et de narration s'étend au-delà du domaine virtuel. L'introduction de courts métrages d'action réelle, qui ont été bien accueillis et reconnus dans les festivals de cinéma, offre une opportunité unique d'explorer diverses histoires dans le monde du jeu. Cette collaboration entre les jeux et d'autres plateformes médiatiques s'est avérée fructueuse, comme le montrent des exemples tels que la collaboration de Fortnite avec DC Comics et l'approche similaire de Call of Duty.

L’un des principaux avantages du storytelling transmédia est sa capacité à créer un impact durable sur les joueurs. Il sensibilise véritablement et attire les joueurs plus efficacement que les promotions payantes. En favorisant une connexion plus profonde entre les joueurs, le monde du jeu et ses personnages, la narration transmédia améliore l'expérience de jeu globale. Cette connexion est particulièrement forte dans les jeux de tir à la première personne comme Shrapnel, où la compréhension du joueur du monde du jeu a un impact direct sur sa connexion avec les personnages.

Des défis se posent aux développeurs lorsqu'ils gèrent des histoires complexes sur plusieurs plates-formes. Chaque élément de l'histoire doit contribuer de manière unique au récit global tout en maintenant l'accessibilité. Shrapnel intègre parfaitement la narration transmédia, en utilisant des bandes dessinées et des vidéos d'action en direct pour explorer le monde et les personnages du jeu. Le processus de production implique une étape de production virtuelle, similaire aux techniques utilisées dans des émissions comme The Mandalorian, où les ressources du jeu sont intégrées à la production pour créer une expérience cohérente.

L'utilisation par Shrapnel de la technologie blockchain le distingue des autres jeux de tir à la première personne. La technologie Blockchain permet aux créateurs de responsabiliser les joueurs en leur permettant de créer et de vendre des autocollants, des skins et d'autres objets dans le jeu. Ces actifs peuvent être combinés et remixés, et les créateurs peuvent recevoir des redevances pour leur travail exceptionnel. De plus, les joueurs sont entièrement propriétaires de leurs actifs, ce qui permet un échange libre.

Avec son approche révolutionnaire du jeu et de la narration, Shrapnel remodèle le paysage des jeux de tir à la première personne. En adoptant la narration transmédia et en tirant parti de la technologie blockchain, Shrapnel offre aux joueurs une expérience de jeu unique et immersive qui va au-delà du gameplay traditionnel.

QFP

Qu’est-ce que la narration transmédia ?

La narration transmédia est une approche narrative qui raconte une histoire sur plusieurs plateformes et formats médiatiques. Il permet aux créateurs de créer des histoires plus complexes et immersives qui engagent le public à un niveau plus profond.

Comment Shrapnel utilise-t-il la narration transmédia ?

Shrapnel intègre une narration transmédia en combinant des bandes dessinées, des courts métrages d'action en direct et un gameplay interactif pour améliorer l'expérience du joueur. Les joueurs peuvent interagir avec l'histoire à travers divers médias, tels que des bandes dessinées et des courts métrages.

Comment la technologie blockchain joue-t-elle un rôle dans Shrapnel ?

La technologie Blockchain est utilisée dans Shrapnel pour responsabiliser les créateurs et les joueurs. Les joueurs peuvent créer et vendre des actifs dans le jeu, et les créateurs peuvent recevoir des redevances pour leur travail exceptionnel. De plus, les joueurs sont entièrement propriétaires de leurs actifs, ce qui permet un échange libre.

Quels sont les avantages de la narration transmédia dans le jeu vidéo ?

La narration transmédia crée un impact durable sur les joueurs en favorisant une connexion plus profonde avec le monde du jeu et ses personnages. Cela permet également aux créateurs de sensibiliser et d’attirer les joueurs plus efficacement que les promotions payantes traditionnelles.