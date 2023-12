Google lance le nouveau Chatbot Bard en tant que concurrent sérieux du ChatGPT d'OpenAI

Google a récemment dévoilé son dernier chatbot, Bard, alimenté par son grand modèle de langage, Gemini. Bard est sur le point de concurrencer ChatGPT d'OpenAI et propose plusieurs fonctionnalités distinctes. Bien que Gemini ait la capacité d'analyser des images et du son, ces fonctions seront déployées ultérieurement dans Bard, selon Demis Hassabis, responsable de Google DeepMind.

Un aspect notable du modèle Gemini est sa capacité à interagir avec des éléments non textuels. Dans les démos présentées par Google, Gemini permet aux parents de télécharger les devoirs de leurs enfants pour identifier les erreurs et permet au YouTuber Mark Rober de recevoir des commentaires d'IA sur ses conceptions d'avions en papier en téléchargeant simplement des images.

Google a choisi d'utiliser des vidéos promotionnelles au lieu de démos en direct pour le lancement de Bard, ce qui s'écarte de son approche précédente. Cette décision a été prise après une réaction de division suite à une hallucination du chatbot lors de la présentation du PDG Sundar Pichai.

Bard est basé sur la version Pro de Gemini et est comparable au ChatGPT d'OpenAI, qui est construit sur le modèle GPT-3.5. Le modèle Gemini Pro a surpassé GPT-3.5 dans plusieurs tests de référence, notamment le test de référence Multi-Task Language Understanding et les tests de référence HumanEval pour la génération de code.

De plus, Google affirme que son prochain modèle Gemini Ultra surpasse les modèles de pointe comme GPT-4 en termes de raisonnement et de reconnaissance d'image. Une fois Ultra sorti, Bard évoluera vers une version plus avancée appelée « Bard Advanced ».

Les premiers tests utilisateur de Bard ont révélé des résultats mitigés. Certains utilisateurs ont constaté que Bard leur avait demandé d'utiliser la recherche Google pour des requêtes spécifiques, tandis que d'autres ont félicité ChatGPT pour avoir fourni des informations plus détaillées et plus précises. Cependant, Bard a pu identifier et corriger les erreurs dans un projet, se montrant prometteur dans ses capacités de vérification des faits.

Dans l'ensemble, avec la sortie de Bard, Google vise à s'imposer comme un acteur de premier plan dans le paysage des chatbots, offrant un puissant concurrent au ChatGPT d'OpenAI.

