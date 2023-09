Dolby Atmos Music : révolutionner l'expérience audio

Dolby Atmos, développé par la société de technologie audio Dolby, a changé la donne dans l'industrie du divertissement. Connu principalement pour son utilisation dans les films et les théâtres, Dolby Atmos a désormais étendu sa portée au monde de la musique, créant une expérience audio révolutionnaire.

John Couling, responsable de la division divertissement de Dolby, explique que Dolby Atmos Music va au-delà du format stéréo traditionnel. Alors que la stéréo combine toute la musique dans les canaux audio gauche et droit, Dolby Atmos Music adopte une approche différente. Il sépare les différents instruments et voix et les déplace entre et autour des deux canaux, créant ainsi un son plus immersif et tridimensionnel.

Bien que Dolby Atmos Music soit déjà intégré aux produits électroniques grand public et aux services de streaming musical, il n’a pas encore été largement adopté par les plateformes médiatiques telles que les émissions d’information. Cependant, la nécessité de démontrer ses avantages aux téléspectateurs est essentielle.

En utilisant Dolby Atmos Music, les auditeurs peuvent découvrir la musique comme s'ils étaient dans la pièce avec les musiciens. Les mouvements dynamiques des instruments et des voix créent un sentiment de présence accru, rendant l'expérience d'écoute plus riche et plus engageante.

L’expansion de Dolby Atmos dans le domaine musical marque un changement important dans la façon dont nous consommons le contenu audio. Il introduit un niveau de profondeur et de conscience spatiale qui était auparavant inaccessible avec les formats stéréo traditionnels.

À mesure que Dolby Atmos Music gagne du terrain, il devrait révolutionner l’industrie musicale et transformer la façon dont nous percevons et apprécions la musique. Grâce à sa capacité à créer un environnement audio immersif et enveloppant, Dolby Atmos Music est en passe de devenir le nouveau standard en matière de production et de consommation musicale.

