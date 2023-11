Comment supprimer les applications non supprimables sur Samsung ?

Les applications non supprimables peuvent être gênantes sur n'importe quel smartphone, y compris les appareils Samsung. Ces applications préinstallées, également appelées bloatware, occupent souvent un espace de stockage précieux et ne peuvent pas être facilement supprimées. Cependant, il existe quelques méthodes que vous pouvez essayer pour supprimer ces applications tenaces et récupérer le stockage de votre appareil.

Une option consiste à désactiver l’application. La désactivation d'une application la cache essentiellement du tiroir d'applications de votre appareil et l'empêche de s'exécuter en arrière-plan. Pour désactiver une application sur un appareil Samsung, accédez à Paramètres, puis Applications, et sélectionnez l'application que vous souhaitez désactiver. À partir de là, appuyez sur le bouton Désactiver. Gardez à l’esprit que la désactivation d’une application peut entraîner l’indisponibilité de certaines fonctionnalités.

Si la désactivation de l'application ne suffit pas, vous pouvez essayer d'utiliser une application tierce pour la désinstaller. Il existe plusieurs applications disponibles sur le Google Play Store qui prétendent pouvoir supprimer les bloatwares. Ces applications nécessitent souvent un accès root, ce qui signifie que vous devez disposer de privilèges administratifs sur votre appareil. Cependant, le root de votre appareil peut annuler votre garantie et provoquer d'autres problèmes, alors soyez prudent.

Une autre méthode pour supprimer les applications non supprimables consiste à utiliser Android Debug Bridge (ADB). ADB est un outil en ligne de commande qui vous permet de communiquer avec votre appareil Android depuis un ordinateur. En connectant votre appareil Samsung à un ordinateur et en utilisant les commandes ADB, vous pouvez désinstaller des applications système qui seraient autrement impossibles à supprimer. Cette méthode nécessite certaines connaissances techniques et peut être risquée si elle n'est pas appliquée correctement. Elle est donc recommandée aux utilisateurs avancés.

FAQ:

Q : Que sont les applications non supprimables ?

R : Les applications non supprimables, également connues sous le nom de bloatware, sont des applications préinstallées sur les smartphones qui ne peuvent pas être facilement supprimées par des moyens classiques.

Q : Pourquoi voudrais-je supprimer les applications non supprimables ?

R : Les applications non supprimables occupent souvent de l'espace de stockage et peuvent s'exécuter en arrière-plan, ce qui peut avoir un impact sur les performances de l'appareil. Les supprimer peut libérer de l'espace et améliorer la fonctionnalité globale.

Q : Puis-je supprimer des applications non supprimables sans rooter mon appareil Samsung ?

R : La désactivation de l'application est le moyen le plus simple de « supprimer » une application indélébile sans root. Cependant, la suppression complète de l'application peut nécessiter un accès root ou l'utilisation de méthodes avancées telles que ADB.

Q : Est-il sécuritaire de rooter mon appareil Samsung ?

R : L'enracinement de votre appareil peut annuler votre garantie et entraîner des problèmes de sécurité ou de stabilité. Il est recommandé de rechercher minutieusement les risques et les avantages avant de procéder à l’enracinement.

En conclusion, même si la suppression d'applications non supprimables sur les appareils Samsung peut être difficile, il existe des méthodes disponibles pour récupérer le stockage de votre appareil. Qu'il s'agisse de désactiver l'application, d'utiliser des applications tierces ou d'utiliser des commandes ADB, il est important de peser les risques et les avantages avant d'essayer l'une de ces méthodes.