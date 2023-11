By

Comment créer un dossier caché sur iPhone ?

À l’ère numérique d’aujourd’hui, la confidentialité est devenue une préoccupation majeure pour de nombreux utilisateurs de smartphones. Qu'il s'agisse de photos personnelles, de documents sensibles ou d'informations confidentielles, les utilisateurs veulent s'assurer que leurs données restent sécurisées et cachées des regards indiscrets. Si vous êtes un utilisateur d'iPhone et que vous souhaitez créer un dossier caché sur votre appareil, voici un guide étape par étape pour vous aider à garder vos fichiers privés.

1. Choisissez une cachette : Commencez par sélectionner un emplacement approprié sur votre iPhone où vous souhaitez créer le dossier caché. Cela peut être dans une application existante ou sur votre écran d'accueil.

2. Créer un nouveau dossier: Appuyez et maintenez n'importe quelle icône d'application sur votre écran d'accueil jusqu'à ce qu'elle commence à trembler. Ensuite, faites glisser une application sur une autre pour créer un nouveau dossier. Donnez au dossier un nom qui n'éveillera pas de soupçons.

3. Déplacez les applications dans le dossier : Maintenant, déplacez les applications que vous souhaitez masquer dans le dossier nouvellement créé. Vous pouvez le faire en appuyant longuement sur l'icône d'une application, puis en la faisant glisser dans le dossier.

4. Masquer le dossier : Pour cacher le dossier des regards indiscrets, déplacez-le vers un écran d'accueil secondaire ou tertiaire. Vous pouvez le faire en faisant glisser le dossier vers l'écran le plus à droite ou en faisant glisser votre doigt vers la gauche jusqu'à ce que vous atteigniez l'emplacement souhaité.

FAQ:

Q : Quelqu'un peut-il toujours trouver mon dossier caché ?

R : Bien que cette méthode offre un niveau de confidentialité de base, elle n’est pas infaillible. Les utilisateurs avertis pourront toujours trouver le dossier caché en recherchant votre appareil ou en utilisant certaines applications tierces.

Q : Puis-je protéger le dossier caché par mot de passe ?

R : Malheureusement, iOS n'offre pas de fonctionnalité intégrée pour protéger les dossiers par mot de passe. Cependant, vous pouvez utiliser des applications tierces de l'App Store qui offrent des mesures de sécurité supplémentaires.

Q : Le masquage des applications affectera-t-il leur fonctionnalité ?

R : Non, masquer des applications dans un dossier n’affectera pas leur fonctionnalité. Vous pouvez toujours y accéder et les utiliser comme vous le feriez normalement.

En suivant ces étapes simples, vous pouvez créer un dossier caché sur votre iPhone et ajouter une couche supplémentaire de confidentialité à vos données personnelles. Cependant, il est important de se rappeler que cette méthode n’est pas infaillible et que si vous disposez d’informations très sensibles, il est conseillé d’explorer des options de sécurité plus robustes.