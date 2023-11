Comment vérifier ce qui s'exécute en arrière-plan ?

Dans le monde numérique en évolution rapide d'aujourd'hui, il n'est pas rare que plusieurs applications s'exécutent simultanément en arrière-plan sur nos appareils. Bien que cela puisse être pratique, cela peut également entraîner des problèmes de performances, voire des problèmes de confidentialité. Alors, comment pouvez-vous vérifier ce qui s’exécute en arrière-plan sur votre appareil ? Découvrons-le.

Vérification des processus en cours sous Windows :

Sous Windows, vous pouvez utiliser le Gestionnaire des tâches pour voir quels processus s'exécutent en arrière-plan. Appuyez simplement sur Ctrl+Shift+Esc ou cliquez avec le bouton droit sur la barre des tâches et sélectionnez « Gestionnaire des tâches ». Dans la fenêtre Gestionnaire des tâches, accédez à l'onglet « Processus » ou « Détails » pour afficher la liste des processus en cours d'exécution. Ici, vous pouvez identifier les applications gourmandes en ressources ou toute activité suspecte.

Vérification des processus en cours sur macOS :

Sur macOS, vous pouvez utiliser le moniteur d'activité pour vérifier les processus en cours. Pour y accéder, ouvrez le dossier « Applications », puis allez dans « Utilitaires » et lancez « Activity Monitor ». Dans la fenêtre Moniteur d'activité, cliquez sur l'onglet « CPU » ou « Mémoire » pour voir la liste des processus actifs. Cela vous permet de surveiller l'utilisation des ressources et d'identifier tout problème potentiel.

Vérification des processus en cours sur Android :

Sur les appareils Android, le processus peut varier en fonction de l'interface personnalisée du fabricant. Cependant, la plupart des appareils Android disposent d’une application « Paramètres » intégrée. Ouvrez l'application « Paramètres », puis accédez à « Applications » ou « Applications ». Ici, vous trouverez une liste de toutes les applications installées, y compris celles exécutées en arrière-plan. Appuyez sur une application pour afficher ses détails et forcer son arrêt si nécessaire.

Vérification des processus en cours sur iOS :

Sur les appareils iOS, vous ne pouvez pas afficher directement les processus en cours comme sur d'autres plates-formes. Cependant, vous pouvez vérifier quelles applications ont été récemment actives. Double-cliquez sur le bouton d'accueil (ou faites glisser votre doigt vers le haut sur les appareils sans bouton d'accueil) pour accéder au sélecteur d'applications. Ici, vous verrez une liste des applications récemment utilisées, indiquant celles qui s'exécutent probablement en arrière-plan.

Foire Aux Questions (FAQ):

Q : Que sont les processus en arrière-plan ?

R : Les processus en arrière-plan font référence à des applications ou des tâches qui s'exécutent sur votre appareil sans être activement utilisées ou visibles à l'écran. Ils peuvent inclure des processus système, des applications exécutées en arrière-plan ou des services qui continuent de fonctionner même lorsque vous ne les utilisez pas activement.

Q : Pourquoi devrais-je vérifier ce qui s'exécute en arrière-plan ?

R : La vérification des processus en cours d'exécution peut vous aider à identifier les applications gourmandes en ressources qui peuvent ralentir votre appareil ou épuiser sa batterie. Cela peut également vous aider à garantir qu'aucune application suspecte ou indésirable ne s'exécute en arrière-plan, compromettant potentiellement votre confidentialité ou votre sécurité.

Q : Puis-je arrêter tous les processus en arrière-plan ?

R : Bien que vous puissiez arrêter certains processus en arrière-plan, il est important de noter que certains processus système sont nécessaires au bon fonctionnement de votre appareil. L'arrêt de processus essentiels peut provoquer une instabilité ou perturber le fonctionnement normal de votre appareil. Il est recommandé d'arrêter uniquement les processus que vous connaissez ou ceux qui posent problème.

En conclusion, être conscient de ce qui s'exécute en arrière-plan sur votre appareil peut vous aider à optimiser ses performances et à garantir votre confidentialité et votre sécurité. En utilisant les outils appropriés et en suivant les étapes décrites ci-dessus, vous pouvez facilement vérifier et gérer les processus en cours sur différentes plates-formes.