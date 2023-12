Comment les stations spatiales obtiennent-elles de l’oxygène ?

By

Titre : Dévoiler les secrets : les ingénieux systèmes d’approvisionnement en oxygène des stations spatiales

Introduction:

Les stations spatiales, merveilles de l'ingénierie humaine, constituent des plateformes cruciales pour la recherche scientifique, la coopération internationale et l'exploration humaine au-delà des frontières de la Terre. Ces habitats extraterrestres doivent surmonter de nombreux défis, notamment la fourniture d’une ressource vitale : l’oxygène. Dans cet article, nous approfondissons les mécanismes complexes qui permettent aux stations spatiales d’obtenir et de maintenir un approvisionnement constant en oxygène, mettant en lumière les technologies et processus innovants impliqués.

Comprendre les systèmes d'approvisionnement en oxygène :

1. Électrolyse : un processus vital

L’électrolyse est l’une des principales méthodes utilisées dans les stations spatiales pour générer de l’oxygène. Ce processus consiste à diviser les molécules d'eau (H2O) en hydrogène (H2) et oxygène (O2) à l'aide d'un courant électrique. Les unités d'électrolyse à bord des stations spatiales utilisent des électrodes et des membranes spécialisées pour faciliter cette réaction, permettant ainsi la séparation et la collecte de l'oxygène pour la consommation de l'équipage.

2. Systèmes de génération d'oxygène (OGS)

Les stations spatiales intègrent souvent des systèmes avancés de génération d’oxygène (OGS) qui utilisent diverses techniques pour produire de l’oxygène. Ces systèmes utilisent des tamis moléculaires, des matériaux capables d'adsorber sélectivement les gaz, pour extraire l'oxygène de l'atmosphère de la station. Les tamis moléculaires piègent d’autres gaz, permettant ainsi à l’oxygène pur d’être libéré pour que les astronautes puissent respirer.

3. Génération d’oxygène à combustible solide (SFOG)

Une autre méthode utilisée pour générer de l’oxygène dans les stations spatiales est le système de génération d’oxygène par combustible solide (SFOG). Cette technologie utilise un combustible solide, tel que le perchlorate de lithium, qui libère de l'oxygène lorsqu'il est chauffé. Le système SFOG permet la libération contrôlée d'oxygène pour l'équipage tout en éliminant simultanément le dioxyde de carbone de l'atmosphère de la station.

4. Missions de réapprovisionnement

Les stations spatiales, comme la Station spatiale internationale (ISS), reçoivent régulièrement des missions de ravitaillement depuis la Terre. Ces missions jouent un rôle crucial dans la reconstitution des ressources essentielles, dont l’oxygène. Les vaisseaux spatiaux cargo, comme le Dragon de SpaceX ou le Cygnus de Northrop Grumman, livrent à la station des réservoirs sous pression remplis d'oxygène. Ces réservoirs sont ensuite connectés aux systèmes de survie de la station, assurant ainsi un approvisionnement continu en air respirable pour l'équipage.

FAQ:

T1. De quelle quantité d’oxygène une station spatiale a-t-elle besoin quotidiennement ?

A1. La consommation d'oxygène sur une station spatiale varie en fonction du nombre de membres d'équipage présents. Sur la Station spatiale internationale, chaque astronaute a généralement besoin d’environ 1 kilogramme (2.2 livres) d’oxygène par jour.

Q2. Les stations spatiales peuvent-elles recycler l’oxygène ?

A2. Oui, les stations spatiales utilisent des systèmes sophistiqués pour recycler et purifier l’oxygène. Le dioxyde de carbone expiré par les astronautes est éliminé grâce à des processus tels que la réaction de Sabatier, où il est combiné avec de l'hydrogène pour produire de l'eau et du méthane. L'eau est ensuite électrolysée pour régénérer l'oxygène, bouclant ainsi la boucle de recyclage.

Q3. Existe-t-il des systèmes de secours d’urgence pour l’approvisionnement en oxygène ?

A3. Les stations spatiales sont équipées de systèmes redondants pour assurer la disponibilité de l'oxygène en cas d'urgence. Ces systèmes de secours, comprenant des réservoirs d'oxygène supplémentaires et des masques à oxygène d'urgence, fournissent un filet de sécurité à l'équipage lors de situations critiques.

Conclusion:

Les systèmes complexes d’approvisionnement en oxygène à bord des stations spatiales témoignent de l’ingéniosité humaine et des progrès technologiques. Grâce à l'électrolyse, aux systèmes de génération d'oxygène (OGS), à la génération d'oxygène par combustible solide (SFOG) et aux missions de réapprovisionnement régulières, les astronautes bénéficient d'un approvisionnement continu en oxygène vital. À mesure que nous continuons à explorer l'immensité de l'espace, ces systèmes évolueront sans aucun doute, garantissant la sécurité et le bien-être de ceux qui s'aventurent au-delà de l'atmosphère de notre planète.