Comment puis-je empêcher définitivement les applications de s’exécuter en arrière-plan ?

Avez-vous déjà remarqué que même après avoir fermé une application sur votre smartphone, celle-ci continue de fonctionner en arrière-plan, consommant une précieuse autonomie de batterie et ralentissant votre appareil ? Si vous en avez assez de ce désagrément, nous avons quelques conseils pour vous aider à empêcher définitivement les applications de s'exécuter en arrière-plan.

Tout d’abord, comprenons ce que signifie qu’une application s’exécute en arrière-plan. Lorsque vous ouvrez une application sur votre appareil, elle reste active même lorsque vous passez à une autre application ou verrouillez votre écran. Cela permet aux applications d'effectuer des tâches telles que recevoir des notifications, mettre à jour des données ou écouter de la musique. Bien que cela puisse être utile pour certaines applications, cela peut également vider votre batterie et affecter les performances de votre appareil.

Pour empêcher les applications de s'exécuter en arrière-plan, vous pouvez suivre ces étapes :

1. Sur les appareils Android :

– Allez dans « Paramètres » et sélectionnez « Applications » ou « Applications ».

– Choisissez l’application que vous souhaitez gérer et appuyez dessus.

– Recherchez l’option « Batterie » ou « Optimisation de la batterie ».

– Sélectionnez « Ne pas optimiser » ou « Optimiser l'utilisation de la batterie » et désactivez-le pour l'application choisie.

2. Sur les appareils iOS :

– Allez dans « Paramètres » et sélectionnez « Général ».

– Appuyez sur « Actualisation de l’application en arrière-plan ».

– Désactivez le commutateur à bascule de l’application que vous souhaitez empêcher de s’exécuter en arrière-plan.

En suivant ces étapes, vous pouvez empêcher les applications de s'exécuter en arrière-plan et conserver les ressources de votre appareil. Cependant, gardez à l'esprit que certaines applications peuvent toujours nécessiter une activité en arrière-plan pour fonctionner correctement, comme les applications de messagerie ou de navigation.

FAQ:

Q : Est-ce que le fait d'empêcher les applications de s'exécuter en arrière-plan affectera leur fonctionnalité ?

R : Dans la plupart des cas, empêcher les applications de s’exécuter en arrière-plan n’affectera pas leurs fonctionnalités principales. Cependant, certaines applications peuvent nécessiter une activité en arrière-plan pour que des fonctionnalités spécifiques fonctionnent correctement.

Q : Puis-je empêcher simultanément toutes les applications de s’exécuter en arrière-plan ?

R : Malheureusement, il n’existe pas de paramètre universel pour empêcher toutes les applications de s’exécuter simultanément en arrière-plan. Vous devrez gérer individuellement les paramètres d'activité en arrière-plan de chaque application.

Q : Est-ce que le fait d'empêcher les applications de s'exécuter en arrière-plan améliorera les performances de mon appareil ?

R : Oui, empêcher les applications inutiles de s'exécuter en arrière-plan peut améliorer les performances de votre appareil en réduisant l'utilisation des ressources et en libérant de la mémoire.

En conclusion, prendre le contrôle des applications exécutées en arrière-plan peut améliorer considérablement votre expérience sur smartphone. En suivant les étapes fournies, vous pouvez empêcher définitivement les applications de s'exécuter en arrière-plan, économisant ainsi la durée de vie de la batterie et améliorant les performances globales.