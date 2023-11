Comment trouver et supprimer des applications cachées sur Windows 10 ?

À l’ère numérique d’aujourd’hui, nos ordinateurs regorgent de diverses applications qui nous aident dans nos tâches quotidiennes. Cependant, il peut arriver que nous installions sans le savoir des applications cachées sur nos systèmes Windows 10. Ces applications cachées peuvent consommer de précieuses ressources système et compromettre notre vie privée. Alors, comment pouvons-nous trouver et supprimer ces applications cachées ? Explorons quelques méthodes pour résoudre ce problème.

Trouver des applications cachées :

Pour découvrir les applications cachées sur votre ordinateur Windows 10, vous pouvez suivre ces étapes :

1. Ouvrez le menu Démarrer et cliquez sur « Paramètres ».

2. Dans la fenêtre Paramètres, sélectionnez « Applications ».

3. Dans la section Applications et fonctionnalités, cliquez à nouveau sur « Applications et fonctionnalités ».

4. Faites défiler la liste des applications installées et recherchez les applications suspectes ou inconnues.

Suppression des applications cachées :

Une fois que vous avez identifié une application cachée, vous pouvez procéder à sa suppression :

1. Faites un clic droit sur l'application que vous souhaitez supprimer et sélectionnez « Désinstaller ».

2. Suivez les instructions à l'écran pour terminer le processus de désinstallation.

Foire Aux Questions (FAQ):

Q : Que sont les applications cachées ?

R : Les applications cachées sont des applications logicielles installées sur un ordinateur mais qui ne sont pas facilement visibles ou accessibles à l'utilisateur.

Q : Comment les applications cachées affectent-elles mon ordinateur ?

R : Les applications cachées peuvent consommer des ressources système, ralentir votre ordinateur et potentiellement compromettre votre confidentialité et votre sécurité.

Q : Les applications cachées peuvent-elles être dangereuses ?

R : Bien que toutes les applications cachées ne soient pas nuisibles, certaines peuvent contenir des logiciels malveillants ou des logiciels espions susceptibles d'endommager votre ordinateur ou de compromettre vos informations personnelles.

Q : Comment puis-je empêcher l’installation d’applications cachées ?

R : Pour empêcher l'installation d'applications cachées, il est important de télécharger des logiciels uniquement à partir de sources fiables et de mettre régulièrement à jour votre logiciel antivirus.

En conclusion, rechercher et supprimer des applications cachées sur Windows 10 est crucial pour maintenir un système informatique sécurisé et efficace. En suivant les étapes décrites ci-dessus, vous pouvez vous assurer que votre ordinateur reste exempt d'applications indésirables et potentiellement dangereuses. Restez vigilant et examinez régulièrement vos applications installées pour assurer le bon fonctionnement de votre système.