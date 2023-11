Couleurs ou images : la clé pour identifier les extensions de gamme de produits

Lorsqu’il s’agit d’identifier une extension de gamme de produits, les couleurs et les images jouent un rôle crucial. Cependant, une nouvelle recherche de l'Institut Ehrenberg-Bass pour les sciences du marketing de l'Université d'Australie du Sud suggère que les images sont plus efficaces que les couleurs pour signaler la variété des produits.

Dans une étude analysant les perceptions de 1,853 576 clients sur 56 produits sur le marché américain des produits emballés, seules 56 % des variétés de produits avaient une couleur généralement attendue par les acheteurs de la catégorie. Cette découverte remet en question la pratique courante consistant à utiliser des couleurs pour indiquer une nouvelle variante. Le Dr Ella Ward, scientifique principale en marketing, explique : « Les couleurs sont régulièrement utilisées pour identifier les marques, mais les consommateurs associent une couleur à seulement XNUMX % de ces types. Il y avait un décalage entre les couleurs utilisées dans la pratique et celles attendues par les clients.

En revanche, l’étude a révélé que les images réussissaient mieux à relier les consommateurs aux variantes de produits. En fait, 23 % de consommateurs supplémentaires ont pu établir ce lien via des images plutôt que par des couleurs. Le Dr Ward suggère que les images constituent un signal plus explicite de la variété des produits, car elles contiennent de riches informations neuronales qui sont facilement traitées en mémoire.

Les implications de cette recherche sont importantes pour les spécialistes du marketing. Au lieu de se fier uniquement aux couleurs, il est recommandé d'utiliser des images lorsque cela est possible pour illustrer la gamme de variantes de produits. Ce faisant, la marque maîtresse peut être protégée tout en préservant la cohésion visuelle. Par exemple, le chocolat Cadbury's met en évidence la couleur violette, mais les variations de saveur sont signalées par une bannière colorée et une image, comme les raisins secs et les noix pour une extension « Fruits et noix ».

Dans l’ensemble, cette recherche souligne l’importance d’utiliser des repères visuels efficaces pour communiquer la variété des produits. Au lieu de se fier uniquement à des couleurs qui peuvent être ambiguës ou trompeuses, les spécialistes du marketing devraient envisager d'incorporer des images pour améliorer la compréhension du consommateur et laisser une impression durable.

FAQ:

Pourquoi les extensions de ligne sont-elles chères ?

Les extensions de lignes sont coûteuses car elles nécessitent des investissements en recherche et développement, en campagnes marketing et en production. De plus, le lancement de nouveaux produits comporte un risque, car il n’y a aucune garantie de succès.

Quel est le taux d’échec des extensions de ligne ?

En moyenne, les extensions de gamme ont un taux d'échec d'environ 40 %, ce qui signifie qu'une part importante des lancements de nouveaux produits ne parvient pas à générer les ventes souhaitées et à répondre aux attentes des consommateurs.

Pourquoi les couleurs sont-elles couramment utilisées pour indiquer une nouvelle variante ?

Les couleurs sont couramment utilisées pour indiquer une nouvelle variante, car elles peuvent aider les consommateurs à identifier et à différencier rapidement les différentes options de produits. Cependant, cette recherche suggère que les couleurs à elles seules ne sont peut-être pas aussi efficaces que les images pour transmettre la variété des produits.