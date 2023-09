Une étude révèle que les graminées jouent un rôle important dans la capture du carbone

Une étude récente menée par Young Zhou et son équipe du Quinney College of Natural Resources et du Ecology Center a mis en lumière le rôle important que jouent les graminées dans le captage du carbone. Traditionnellement, les efforts visant à atténuer le réchauffement climatique se sont concentrés sur la plantation d’arbres pour capter et stocker le dioxyde de carbone. Cependant, cette étude révèle que les graminées contribuent également de manière significative au stockage du carbone.

Publiée dans Nature Geoscience, l'étude s'est concentrée sur les savanes tropicales, un écosystème où arbres et graminées partagent l'espace. Les chercheurs ont découvert que les graminées représentaient plus de la moitié du contenu en carbone du sol dans ces savanes, y compris le sol situé directement sous les arbres. Cette découverte remet en question la croyance conventionnelle selon laquelle le boisement augmente principalement le stockage du carbone dans les arbres.

Alors que les forêts stockent principalement du carbone dans leurs troncs et leurs feuilles, les écosystèmes herbeux stockent une part importante de carbone dans le sol. Les graminées ont un système racinaire étendu et contribuent au stockage du carbone grâce à la décomposition des déchets organiques. Ceci est particulièrement précieux compte tenu de l’avenir incertain caractérisé par le réchauffement climatique et un risque accru de sécheresse et d’incendies de forêt.

L’étude visait à comprendre le rôle des graminées dans le stockage du carbone, car les recherches précédentes s’étaient principalement concentrées sur les arbres. Les chercheurs ont mené une enquête approfondie, examinant l’impact de l’augmentation de la couverture arborée sur le stockage du carbone dans les écosystèmes de savane. Les résultats ont montré que l’augmentation du stockage de carbone dans le sol résultant de l’expansion de la couverture arborée était minime.

L’étude a également révélé des variations dans la réponse du stockage de carbone dans le sol à l’augmentation de la couverture arborée, des facteurs tels que les précipitations, le type de sol et la contribution du stockage de carbone provenant des graminées jouant un rôle important. Cela met en évidence la complexité de l’augmentation de la couverture arborée et son impact sur la dynamique du carbone dans les sols de savane.

Ces résultats soulignent l’importance de préserver et de protéger les écosystèmes de savane et de reconnaître leurs contributions uniques au cycle mondial du carbone. L’étude appelle à une compréhension plus complète de la manière dont différents éléments des écosystèmes, tels que les herbes et les arbres, contribuent au stockage du carbone afin de développer des stratégies efficaces de lutte contre le réchauffement climatique.

Sources:

– Référence du journal : William J. Bond, Madelon F. Case, et al. Le carbone du sol dans les savanes tropicales provient principalement des graminées. Géosciences de la nature. DOI : 10.1038/s41561-023-01232-0