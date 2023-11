Comment puis-je savoir quelles applications vident la batterie de mon iPhone ?

Êtes-vous fatigué de voir la batterie de votre iPhone se décharger plus rapidement que prévu ? Êtes-vous constamment à la recherche d’un chargeur ? Eh bien, vous n'êtes pas seul. De nombreux utilisateurs d'iPhone sont confrontés au même problème, mais la bonne nouvelle est qu'il existe des moyens d'identifier les applications qui déchargent votre batterie et de prendre les mesures nécessaires pour optimiser leur utilisation.

Vérification de l'utilisation de la batterie :

Pour déterminer quelles applications consomment le plus d’énergie sur votre iPhone, suivez ces étapes simples :

1. Ouvrez l'application « Paramètres » sur votre iPhone.

2. Faites défiler vers le bas et appuyez sur « Batterie ».

3. Vous trouverez ici une liste d'applications et leurs pourcentages d'utilisation de la batterie respectifs.

Comprendre l'utilisation de la batterie :

Il est important de comprendre les termes utilisés dans la section sur l'utilisation de la batterie :

– Activité en arrière-plan : cela indique la quantité d’énergie consommée par une application lorsqu’elle s’exécute en arrière-plan.

– Utilisation de l'écran : ceci indique l'énergie consommée par une application lorsqu'elle est activement utilisée avec l'écran allumé.

– Utilisation de l'écran éteint : cela représente l'énergie consommée par une application lors de son exécution en arrière-plan avec l'écran éteint.

Prendre part:

Une fois que vous avez identifié les applications qui déchargent votre batterie, vous pouvez suivre les étapes suivantes pour optimiser la durée de vie de la batterie de votre iPhone :

– Limiter l'actualisation de l'application en arrière-plan : accédez à « Paramètres », puis « Général » et sélectionnez « Actualisation de l'application en arrière-plan ». Désactivez cette fonctionnalité pour les applications que vous n'avez pas besoin de mettre à jour en arrière-plan.

– Ajuster les services de localisation : certaines applications utilisent excessivement le GPS et les services de localisation, ce qui peut épuiser votre batterie. Accédez à « Paramètres », puis « Confidentialité » et choisissez « Services de localisation » pour gérer les autorisations des applications.

– Réduisez les notifications push : les notifications push inutiles peuvent également contribuer à l’épuisement de la batterie. Accédez à « Paramètres », puis « Notifications » et personnalisez les paramètres de chaque application.

– Mettre à jour les applications : les développeurs publient souvent des mises à jour pour améliorer les performances des applications et l'efficacité de la batterie. Assurez-vous que toutes vos applications sont à jour.

FAQ:

Q : Puis-je empêcher complètement l’exécution d’une application en arrière-plan ?

R : Non, iOS permet à certaines applications essentielles de s'exécuter en arrière-plan, telles que les applications de messagerie et de messagerie.

Q : La désactivation de l'actualisation de l'application en arrière-plan affectera-t-elle la fonctionnalité de l'application ?

R : Cela peut légèrement retarder les mises à jour des applications, mais cela n'affectera pas les fonctionnalités de base.

Q : À quelle fréquence dois-je mettre à jour mes applications ?

R : Il est recommandé de mettre à jour régulièrement vos applications pour bénéficier de corrections de bugs, de correctifs de sécurité et d'améliorations de performances.

En suivant ces étapes et en optimisant l'utilisation de la batterie de votre iPhone, vous pourrez profiter d'une durée de vie plus longue de la batterie et vous soucier moins de la recherche constante d'un chargeur.