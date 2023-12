Quelle est la taille du robot perdu dans l’espace ?

Le robot Lost in Space, également connu sous le nom de Robot B-9, est un personnage emblématique de la série télévisée classique de science-fiction « Lost in Space ». Cet article vise à explorer la taille et les dimensions du célèbre robot, en donnant un aperçu de son apparence physique et de son importance dans la série. Grâce à des recherches et des analyses, nous examinerons les différentes versions du robot et ferons la lumière sur ses différentes tailles tout au long de la franchise.

Le robot Lost in Space a captivé le public depuis ses débuts en 1965. Avec son design distinctif et ses slogans mémorables, le robot est rapidement devenu un favori des fans. Cependant, déterminer la taille exacte du robot peut être un peu difficile en raison des différentes itérations et modifications qu'il a subies au fil des ans. Embarquons pour un voyage pour découvrir les dimensions de ce personnage de science-fiction bien-aimé.

Dans la série originale, le Robot B-9 se dressait à une hauteur impressionnante d'environ 6 pieds et 6 pouces (198 cm). Sa conception comportait un corps cylindrique avec une tête conique, surmontée d'un dôme transparent. Les bras du robot étaient extensibles, lui permettant d'effectuer diverses tâches et d'interagir avec les personnages humains de la série. Son poids reste cependant inconnu, car il n’a jamais été explicitement mentionné dans la série.

Au fur et à mesure que la franchise « Lost in Space » se développait au fil des années, le robot a subi plusieurs modifications, entraînant des changements dans sa taille. Dans l'adaptation cinématographique de 1998, le robot était nettement plus grand, mesurant environ 10 pieds (305 cm) de hauteur. Cette modification visait à offrir une présence plus imposante et visuellement frappante sur grand écran.

Lors du redémarrage de Netflix en 2018 de « Lost in Space », le robot a fait l’objet d’une autre cure de jouvence. Cette fois, il a été décrit comme une entité extraterrestre non humanoïde, s’écartant de la conception originale. La taille du robot lors du redémarrage est sensiblement plus petite, mesurant environ 7 pieds (213 cm) de hauteur. Ce changement a probablement été apporté pour s'aligner sur le scénario mis à jour et l'esthétique visuelle de l'adaptation moderne.

Tout au long de la série « Lost in Space », le Robot B-9 a joué un rôle crucial dans la survie de la famille Robinson. Il servait de protecteur, fournissant une assistance et sauvant souvent les personnages de situations périlleuses. Le slogan emblématique du robot, « Danger, Will Robinson ! » est devenu profondément ancré dans la culture populaire, renforçant encore davantage son importance au sein de la série.

FAQ:

Q : Le robot perdu dans l’espace a-t-il toujours été représenté par une personne en costume ?

R : Dans la série originale, le robot était en effet représenté par un acteur en costume. Cependant, dans le film de 1998 et dans le redémarrage de Netflix en 2018, le robot a été créé en utilisant une combinaison d'effets pratiques et de CGI.

Q : Existe-t-il des répliques ou des modèles officiels du robot Lost in Space disponibles à l'achat ?

R : Oui, il existe diverses répliques et modèles sous licence du robot Lost in Space disponibles à l'achat. Celles-ci vont des petites figurines de collection aux répliques grandeur nature, permettant aux fans de posséder une partie du personnage emblématique.

Q : Comment le robot Perdu dans l'espace communiquait-il ?

R : Le Robot B-9 communiquait via une série de bips, de sifflets et de modèles vocaux synthétisés. Sa voix et sa manière de parler distinctives sont devenues l’un de ses traits les plus reconnaissables.

En conclusion, le Robot Perdu dans l'Espace a subi des changements de taille et des modifications au fil de ses apparitions dans différentes adaptations. De sa hauteur d'origine de 6 pieds et 6 pouces à la version plus grande du film de 1998 et à la plus petite représentation de type extraterrestre lors du redémarrage de Netflix en 2018, la taille du robot a varié. Quelles que soient ses dimensions, le robot reste partie intégrante de la franchise « Perdus dans l’espace », laissant une marque indélébile dans l’histoire de la science-fiction.

