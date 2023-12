Le paysage changeant du développement de code assisté par l’IA

L’intelligence artificielle (IA) s’est déjà révélée être un outil puissant pour les développeurs, augmentant la productivité et ouvrant de nouvelles opportunités. Cependant, à mesure que le développement de code assisté par l’IA devient plus répandu, il entraîne également des changements importants et a un impact sur les aspirations professionnelles dans l’industrie technologique.

Avec l'essor des outils d'IA comme Copilot et ChatGPT, les développeurs peuvent générer du code dans différentes langues sans effort. En fait, une enquête récente a révélé que 95 % des développeurs utilisent déjà ces outils d’IA générative. Même si cela entraîne d'énormes gains de productivité, cela soulève également la question de savoir si le travail des professionnels de la technologie deviendra plus compliqué à l'ère de l'automatisation croissante.

L'un des principaux défis consiste à garantir que le code généré répond aux exigences commerciales et de gouvernance. Même si l’IA peut accélérer le codage, une analyse minutieuse est nécessaire pour identifier les vulnérabilités et garantir un code de niveau entreprise. Les tâches de sécurité et d’assurance qualité associées aux tâches logicielles continueront d’être cruciales.

La prolifération du code est un autre problème qui se pose avec l’introduction de l’IA générative dans le codage. La génération de code via l'IA peut conduire à une base de code en constante expansion, ce qui entraîne des préoccupations quant à la gestion et à la compréhension de ce code. Les développeurs sont déjà aux prises avec une dette technique et la nécessité de naviguer dans des bases de code complexes générées par d'autres.

À mesure que la livraison plus rapide du code devient la norme, les développeurs devront adopter le design thinking et développer des compétences générales. La capacité de communiquer et de présenter des informations sur la science des données ainsi que de repenser les processus sera cruciale pour utiliser efficacement l’IA et améliorer les résultats.

La personnalisation deviendra également une compétence importante pour les développeurs, car les applications doivent être adaptées aux utilisateurs individuels. L’IA générative permet un niveau de personnalisation plus élevé et il est prévu que la plupart des codes à l’avenir seront développés par l’IA.

Malgré l’essor de la technologie générative, l’intervention humaine reste essentielle pour garantir la qualité et l’alignement commercial. Les développeurs joueront un rôle essentiel dans la conservation des données de formation, l'examen des écarts et le respect des normes éthiques.

Pour s’adapter à ce paysage changeant, les professionnels de la technologie devront assumer des rôles plus étendus au sein des entreprises. Des rôles tels que formateur éthique en IA, ingénieur en langage machine, data scientist, stratège et consultant en IA, et assurance qualité verront le jour. Les compétences techniques dans les langages et frameworks de programmation comme Python, Java et NLP seront très demandées.

De plus, les professionnels de la technologie assumeront le rôle de coaching et de soutien aux autres dans le développement et le déploiement de leurs propres applications. Les limitations techniques du passé ne restreignent plus l’art du possible.

En conclusion, à mesure que le développement de code assisté par l’IA continue d’évoluer, il entraîne une mer de changements et de nouvelles opportunités. S’adapter à ce paysage changeant nécessite une combinaison d’expertise technique, de compétences générales et une compréhension approfondie des implications et des défis qu’apporte l’IA. Les professionnels de la technologie doivent se préparer à cette dynamique changeante et saisir le potentiel qu’offre l’IA.