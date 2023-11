Nouveaux correctifs pour World of Warcraft : modifications apportées aux classes, aux donjons et au PvP

le 15 novembre 2023

Des cours:

– Evoker : Les capacités Ebon Might et Close en tant que Clutchmates bénéficient désormais correctement du bonus d'ensemble de classe de 4 pièces d'Aberrus. La quantité de polyvalence accordée par Shifting Sands a été réduite de 15 % pour équilibrer la spécialisation par rapport aux autres.

– Chasseur : les attaques des familiers du Chasseur s'adaptent désormais à la puissance d'attaque de l'arme, augmentant ainsi les dégâts de leurs attaques spéciales. Les dégâts de Kill Command, Bite, Claw, Smack, Flanking Strike, Froststorm Breath et Burrow Attack ont ​​été réduits de 32.5% pour compenser.

– Voleur : les voleurs hors-la-loi ne peuvent plus appliquer Soulrip sans infliger de dégâts de combat.

– Démoniste : les dégâts causés par la Faille dimensionnelle annuleront désormais les effets de peur. Le problème qui empêchait Maléfique Impact d'accorder le nombre approprié de chances de coup critique à Main de Gul'dan a été résolu.

Promenade en dragon :

– Les dragonnets passagers Ride Along ont désormais une animation correcte.

Donjons et raids :

– Amirdrassil : La durée des flaques de Smoldering Ground a été réduite à 2.5 minutes en difficulté Raid Finder.

– Volcoross : Shadowstrike ne téléportera plus les Voleurs subtils dans la lave.

– Antorus le Trône Ardent : Foul Steps disparaîtra désormais correctement des joueurs après avoir vaincu Eonar le Lieur de Vie.

– Dawn of the Infinite : Coalesced Time et Timestream Leech infligeront désormais les dégâts physiques prévus au lieu des dégâts arcaniques.

– The Everbloom : Enraged Growth aura une efficacité réduite sur les joueurs.

– Trône des marées : les joueurs ne peuvent plus avoir de vue directe sur l'onde de choc purulente du commandant Ulthok.

Articles:

– L'effet d'auto-dégâts de Cataclysmic Sceau Brand ne peut plus être dissipé.

– Le bijou Crabe de porcelaine du Trône des marées ne sera plus disponible pour les classes hors mêlée.

Joueur contre Joueur :

– La bagarre Battleground Blitz ne permettra plus de progresser vers la quête PvP « Proving in Battle ».

– Le chaman qui a atteint Combattant I pendant la saison 3 de Dragonflight bénéficiera désormais de l'apparence de cape d'élite.

– Les prêtres disciplines prolongeront désormais correctement les expiations tout en utilisant le talent PvP Trinity avec l'ensemble de 2 pièces Gardiens du Rêve.

Superfloraison :

– L'emplacement Emerald Bounty pour la plantation de Whisperbloom sera désormais disponible à tout moment, pas seulement pendant la Superbloom.

Source : Blizzard Divertissement

FAQ:

Q : Y a-t-il des changements dans les classes dans World of Warcraft ?

R : Oui, plusieurs changements ont été apportés aux classes, notamment Evoker, Hunter, Rogue et Warlock.

Q : Y a-t-il des changements dans les donjons et les raids ?

R : Oui, des changements ont été apportés à divers donjons et raids tels qu'Amirdrassil, Antorus le Trône ardent et The Everbloom.

Q : Y a-t-il des changements dans les éléments ?

R : Oui, des changements ont été apportés aux objets, notamment la marque Cataclysmic Chevalière et le bijou Le crabe de porcelaine.

Q : Y a-t-il des changements dans le contenu joueur contre joueur ?

R : Oui, il y a eu des changements dans le contenu joueur contre joueur, comme la bagarre Battleground Blitz et l'apparence de la cape d'élite pour Shaman.

Q : Y a-t-il des changements dans l'événement Superbloom ?

R : Oui, des changements ont été apportés à l'événement Superbloom, notamment la disponibilité de l'emplacement Emerald Bounty pour la plantation de Whisperbloom.