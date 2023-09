Transformer l'air chaud en eau potable : une nouvelle avancée dans la récupération de l'eau

By

Des chercheurs de l’Université du Texas à Austin ont réalisé des progrès significatifs dans la recherche d’une solution à la pénurie d’eau. Dans leurs dernières recherches, publiées dans les Actes de l'Académie nationale des sciences, ils ont développé un hydrogel moléculaire capable d'extraire de l'eau potable de l'air chaud en utilisant uniquement l'énergie solaire.

L'hydrogel permet d'extraire l'eau rapidement et efficacement de l'atmosphère, même à des températures aussi élevées que 104 degrés Fahrenheit, ce qui le rend adapté aux zones connaissant une chaleur excessive et un accès limité à l'eau propre. Grâce à cette technologie, les particuliers pourraient récupérer de l’eau simplement en plaçant un appareil à l’extérieur, sans avoir besoin d’une consommation d’énergie supplémentaire.

L'hydrogel peut produire entre 3.5 et 7 kilogrammes d'eau par kilogramme de gel, selon le niveau d'humidité. Ce qui distingue cette recherche, c’est l’adaptabilité de l’hydrogel en microgels, ce qui améliore considérablement la vitesse et l’efficacité de la capture et de la libération de l’eau. En transformant l'hydrogel en microparticules, les chercheurs ont développé un absorbant très efficace qui peut augmenter considérablement la production d'eau au cours de plusieurs cycles quotidiens.

La mise à l’échelle de la technologie constitue la prochaine étape importante. Les chercheurs ont l’intention de transformer leurs découvertes en une solution portable et peu coûteuse pour créer de l’eau potable pouvant être utilisée dans le monde entier. Cette évolution pourrait changer la vie des populations qui n’ont pas un accès de base à l’eau potable, comme en Éthiopie, où près de 60 % de la population est confrontée à ce défi.

Les projets futurs concernant la technologie incluent l’optimisation de l’ingénierie des microgels pour améliorer encore l’efficacité. Les chercheurs explorent également l’utilisation de matières organiques pour réduire les coûts de production. Cependant, des défis subsistent pour augmenter la production de absorbants et garantir la durabilité du produit. De plus, des efforts sont en cours pour créer des versions portables de l'appareil pour divers scénarios d'application.

Cette avancée pourrait potentiellement apporter une lueur d’espoir aux régions touchées par la pénurie d’eau. La capacité de transformer l’air chaud en eau potable grâce à l’énergie solaire nous rapproche d’une solution durable susceptible d’atténuer les problèmes de pénurie d’eau dans le monde entier.

La source:

Actes de l'Académie nationale des sciences