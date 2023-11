Nouveau smartphone Honor X50i+ repéré : design unique et spécifications impressionnantes

Dans une tournure passionnante des événements, une affiche divulguée sur Weibo a mis en lumière le prochain smartphone Honor X50i+. Bien qu'il n'y ait pas encore de confirmation officielle de la marque, l'image divulguée révèle des détails intrigants sur la conception et les spécifications de l'appareil.

Du point de vue du design, le Honor X50i+ présente un module de caméra arrière distinctif qui abrite deux caméras et un flash LED. Les bords du téléphone sont plats et il devrait être disponible dans de superbes variantes de couleurs bleues et roses. Malheureusement, la face avant de l'appareil n'est pas visible sur l'affiche divulguée, ce qui nous laisse curieux de savoir s'il comportera un écran perforé ou un écran à encoche en forme de goutte d'eau. De plus, l’appareil semble disposer d’un scanner d’empreintes digitales latéral pour un déverrouillage pratique.

Passant aux spécifications supposées, on pense que le Honor X50i+ correspond à l'appareil précédemment certifié portant le numéro de modèle LLY-AN00. Selon la liste TENAA, le smartphone arborera probablement un généreux écran LCD FHD+ de 6.7 pouces avec une résolution de 2412 x 1080 pixels et potentiellement un taux de rafraîchissement élevé. Le X50i+ sera alimenté par une puce non spécifiée de 2.4 GHz, garantissant des performances transparentes et une connectivité 5G.

De plus, le Honor X50i+ devrait offrir plusieurs options de RAM allant de 6 Go à 16 Go, ainsi que diverses capacités de stockage allant de 128 Go à 1 To. Il convient de noter que l’appareil ne prendra pas en charge l’extension du stockage externe.

Les amateurs d’appareils photo seront ravis de savoir que le Honor X50i+ est doté d’une configuration d’appareil photo impressionnante. Selon les rumeurs, la caméra frontale serait un objectif de 8 mégapixels, tandis que la configuration arrière devrait comporter un énorme appareil photo principal de 108 mégapixels accompagné d'un appareil photo secondaire de 2 mégapixels.

Fait intéressant, le Honor X50i+ est déjà disponible en précommande en Chine et devrait faire ses débuts officiels le 10 novembre, coïncidant avec le festival du shopping Double Eleven en Chine (11 novembre). Nous attendons avec impatience plus de détails officiels et la chance de découvrir ce smartphone tant attendu.

