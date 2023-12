Le nouveau smartphone Honor, le 90 GT, sera bientôt dévoilé

Honor a confirmé que son très attendu smartphone, le Honor 90 GT, sera officiellement dévoilé le 21 décembre en Chine. Cette annonce intervient après des mois de spéculations et de rumeurs, qui se sont désormais révélées fondées. Le smartphone devrait changer la donne sur le marché, doté de fonctionnalités intéressantes et d’un design élégant.

Les images divulguées du panneau arrière du Honor 90 GT montrent une finition en cuir végétalien, lui donnant un look haut de gamme et élégant. Le texte sous l'îlot de caméra confirme que le smartphone comprendra un puissant appareil photo principal de 50 MP avec stabilisation optique de l'image (OIS), promettant des capacités photographiques époustouflantes.

Le smartphone sera disponible en précommande sur le site officiel de Honor en Chine, offrant aux clients une gamme d'options de couleurs, notamment le noir, l'or et la version bleue accrocheuse. De plus, le Honor 90 GT sera disponible en quatre configurations de mémoire différentes, permettant aux utilisateurs de choisir entre 12 Go/256 Go, 16 Go/256 Go, 16 Go/512 Go ou 24 Go/1 To.

Bien que les spécifications exactes du Honor 90 GT n'aient pas encore été révélées, des sources suggèrent qu'il sera alimenté par le très attendu SoC Snapdragon 8 Gen 2, garantissant des performances ultra-rapides et des capacités multitâches efficaces.

Les passionnés d'Honor attendent avec impatience d'en savoir plus sur les spécifications et les fonctionnalités uniques du smartphone. Avec le dévoilement officiel qui approche à grands pas, les clients peuvent s'attendre à recevoir des informations détaillées dans les prochains jours précédant l'événement.

Le Honor 90 GT promet d'être un concurrent digne de ce nom sur le marché des smartphones, offrant une technologie de pointe et un design impressionnant. Restez à l'écoute pour plus de mises à jour sur ce nouvel appareil passionnant.

