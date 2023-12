Le nouveau téléphone phare Honor 90 GT sera lancé avec des fonctionnalités impressionnantes

Le très attendu smartphone Honor 90 GT a été confirmé par la société et devrait faire ses débuts officiels le 21 décembre en Chine. Bien qu'il n'y ait pas encore de confirmation officielle, des rumeurs circulent sur le lancement possible d'autres appareils aux côtés du Honor 90 GT, notamment le Honor X50 GT et la Honor Tablet 9.

Les images divulguées du Honor 90 GT mettent en valeur son design époustouflant. L’appareil dispose d’un écran plat OLED perforé avec des bords plats. Le panneau arrière présente une belle teinte bleue et abrite un îlot de caméras de couleur noire avec deux caméras, un flash LED et un logo GT. L'appareil semble également disposer d'un capteur d'empreintes digitales latéral, ce qui ajoute à sa commodité et à sa sécurité.

En termes de spécifications, le Honor 90 GT serait doté d'un impressionnant panneau OLED offrant une résolution de 1.5K et une gradation PWM de 3840 Hz. Bien qu'aucune information ne soit disponible sur la caméra avant, la configuration de la caméra arrière comprendrait une caméra principale de 50 mégapixels avec des capacités de stabilisation optique de l'image (OIS). Sous le capot, l’appareil devrait être alimenté par le chipset Snapdragon 8 Gen 2 et prendra en charge une charge de 100 W.

Le Honor 90 GT sera probablement disponible dans plusieurs configurations, notamment 12 Go de RAM + 256 Go de stockage, 16 Go de RAM + 256 Go de stockage, 16 Go de RAM + 512 Go de stockage et 24 Go de RAM + 1 To de stockage. De plus, l’appareil sera disponible en trois options de couleurs : or, noir et bleu.

Avec son design impressionnant et ses spécifications puissantes, le Honor 90 GT devrait être un concurrent majeur sur le marché chinois. Il affrontera des appareils populaires comme le Redmi K70, ainsi que des téléphones à venir tels que l'iQOO Neo 9 et le OnePlus Ace 3. Les fans et les passionnés de technologie attendent avec impatience le lancement officiel pour mettre la main sur cette performance. -téléphone phare abordable et ciblé.